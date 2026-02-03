株式会社OMOI(代表取締役：川村 諒志)が展開する、鳥取県三朝温泉街のヨーグルト専門店「三朝ヨーグルト」は、2026年2月1日(日)より、高カカオポリフェノールとビタミン、乳酸菌のトリプル配合を実現した「いちごショコラヨーグルト」を期間限定で販売いたします。ギフトにはもちろん、日々のセルフメンテナンスを意識する方の強い味方です。バレンタイン・ホワイトデーギフトに美味しさと健康を両立した「身体にやさしいスイーツヨーグルト」です。





■開発の背景：温泉街で楽しむ、体に優しい「冬のご褒美」

三朝温泉は古くから療養地(湯治場)として親しまれてきました。私たちはこの地で「美味しいだけでなく、体も心も喜ぶスイーツを届けたい」という想いから、高カカオと乳酸菌を一度に楽しめる「いちごショコラヨーグルト」を開発しました。バレンタインやホワイトデーという特別な季節に、健康を気遣いながらも、心置きなく贅沢な味わいを楽しんでいただける一品です。





■商品のこだわり

1.)希少な苺「みさひめ」を凝縮した自家製ソース

三朝町で限定栽培される苺「みさひめ(章姫)」を使用。苺の果汁と、食感を残したダイスカットの果肉を合わせてじっくり加熱した、独自の自家製ソースを贅沢に重ねました。市場にほとんど出回らない「みさひめ」特有の芳醇な香りと甘みが、チョコの苦味を引き立てます。





2.)80％高カカオのパリパリ食感×濃厚水切りヨーグルト

カカオ分80％のハイカカオチョコをクラッシュして混ぜ込むことで、パリパリとした食感のアクセントをプラスしました。ベースとなるのは、12時間以上じっくりと水切りを行い、酸味を抑えた濃厚な自家製ヨーグルト。生クリームを使用せず、濃厚なミルキーさとチョコのビター感だけで、本格的なスイーツのような満足感を生み出しました。





3.)心置きなく楽しめる「軽やかさ」への挑戦

一般的なチョコレートケーキと比較して、本商品は1個あたり約140kcalとヘルシーに仕上げています(※1)。甘味料には、天然のミネラルやオリゴ糖を豊富に含む「甜菜糖」を採用。精製糖に比べて穏やかな甘みが特徴で、内側からのスッキリとした毎日をサポートする「美容・健康習慣」としてのスイーツを提案します。





■新商品の特徴：3つの「こだわり素材」で毎日をポジティブに

1.)【高カカオ(80％)】贅沢なポリフェノールで若々しさをサポート

80％のハイカカオチョコには、ポリフェノールやテオブロミンが豊富に含まれています。





美容と健康に ：若々しい毎日をサポートするポリフェノールを美味しく摂取できます。

リフレッシュに：テオブロミンの香りと味わいが、朝の目覚めや仕事の合間のリフレッシュを助けます。

食物繊維 ：ダイエット中にも嬉しい、自然由来の食物繊維が含まれています。





2.)【三朝町産いちご(みさひめ)】ビタミンCとポリフェノールを凝縮

地元産の希少な苺「みさひめ」の自家製ソースには、天然の栄養素が詰まっています。





栄養補給 ：美容に欠かせないビタミンCや葉酸が豊富で、日々の健康維持を助けます。

内側から輝く：アントシアニンなどのポリフェノールが、健やかな毎日を支えます。





3.)【自家製水切りヨーグルト】重厚な味わいで内側からスッキリ

12時間以上の水切りを行った濃厚ヨーグルトと、ミネラル・オリゴ糖を含む甜菜糖を使用。





身体に優しい：善玉菌をサポートする乳酸菌とオリゴ糖の組み合わせで、内側からのリズムを整えます。









■心置きなく楽しめる数値の裏付け

「甘いものは食べたいけれど、健康も妥協したくない」という声に応え、徹底した成分設計を行いました。





成分比較









■製品概要

商品名 ：いちごショコラヨーグルト

内容量 ：120g(カップ入り)

価格 ：420円(税込)

販売期間 ：2026年2月1日(日) ～ 3月14日(土)

販売場所 ：三朝ヨーグルト店舗(テイクアウト)、公式通販サイト

ターゲット：温泉街を訪れるカップル、自分へのご褒美を求める女性、健康を気遣う方へのギフト









■店舗概要

店舗名 ： 三朝ヨーグルト(みささよーぐると)

所在地 ： 〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝901-1

営業時間 ： 月：10:00～21:00、火～水：10:00～17:00、

木～金：10:00～21:00、土日祝：9:30～21:00

定休日 ： なし

公式サイト ： https://www.misasayogurt.com/

公式お取り寄せサイト： https://www.misasayogurt.online/

X(旧Twitter) ： https://mobile.twitter.com/misasayogurt

Instagram ： https://www.instagram.com/misasa.yogurt2.3/









■株式会社OMOIについて

「鳥取の魅力を再定義する」ローカルベンチャー。三朝温泉の「湯治文化」と「現代の健康習慣」を掛け合わせ、地域資源である乳製品や農産物を活用した持続可能な食体験を提供しています。









■会社概要

商号 ： 株式会社OMOI

所在地： 〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山2164‐657 サンコスモス103

代表者： 川村 諒志