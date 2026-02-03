福岡県内(小郡・天神・久留米)やタイ・バンコクで連日行列が絶えない本格豚骨ラーメン専門店「麺屋我ガ(GAGA)」を運営する株式会社TDH(本社：福岡県小郡市)は、2026年2月2日(月)、東京初上陸となる「麺屋我ガ 渋谷二丁目中央店」をグランドオープンいたします。





麺屋我ガ渋谷二丁目中央店外観





■ 「麺屋我ガ」東京初進出の背景

福岡の地元客に愛され、独自の進化を遂げてきた「麺屋我ガ」。福岡県外からも多くのファンが訪れるその味を、「日本の中心である東京・渋谷で、本場のクオリティそのままに届けたい」という想いから、今回の初進出が決定いたしました。









■ 徹底して磨き抜かれた「味」のこだわり

・21時間煮込む「純生スープ」：厳選した豚骨を21時間以上かけて炊き出し、濃厚なコクと甘みがありながら、臭みのないクリーミーな口当たりを追求。

・熟成「辛味タレ」：数種類の唐辛子を独自に配合し、数日間寝かせて熟成。スープに深い奥行きを与えます。

・職人の「手包み餃子」：中国点心免許を持つ料理人から受け継いだ技術で、一つひとつ丁寧に手で包む水餃子は、機械では出せないもちもちの食感。

・我ガ名物「高菜巻きおにぎり」：福岡の店舗でも不動の人気を誇るサイドメニュー。程よく酸味の効いた高菜がスープの旨味を引き立てます。





高菜巻きおにぎり・らーめん





味玉らーめん





らーめん





水餃子・瓶ビール





■ メニュー例(税込)

・味玉らーめん ： 1,100円(不動の人気No.1メニュー)

・らーめん ： 960円

・チャーシューめん ： 1,150円

・ネギらーめん ： 1,100円

・キクラゲらーめん ： 1,100円

・もやしらーめん ： 1,100円

・ミニらーめん ： 590円

・水餃子(6個) ： 530円

・高菜巻きおにぎり(1個) ： 160円





その他、アルコールメニューもご用意しております。









■ 店舗概要

店名 ： 麺屋我ガ 渋谷二丁目中央店

営業時間 ： 10：00～22：30

定休日 ： なし

座席数 ： 12席

その他 ： 近隣に有料パーキング有り

公式HP ： http://menya-gaga.com/

インスタグラム： menyagaga_shibuya

( https://www.instagram.com/menyagaga_shibuya/ )

開店日 ： 2026年2月2日(月)

所在地 ： 東京都渋谷区2丁目8-8(渋谷駅より徒歩約8分)

電話番号 ： 03-6450-5835(担当：小松)









■ 運営会社概要

社名 ： 株式会社TDH

本社所在地： 福岡県小郡市横隈1586-6