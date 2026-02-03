FST JAPAN合同会社(本社：東京都目黒区、職務執行者：デイビッド・チャン)は、当社GOLFブランド“KBS”

『TG BLACK』を2026年2月13日より販売開始します。





KBS TG BLACK PROMO





KBSは、日本で販売するウッド用シャフトのラインナップに、『KBS TG BLACK』を追加いたします。現在発売中の『KBS PGW』『KBS TOUR DRIVEN』『KBS MAX HL』と併せたウッド用シャフトは全4種になります。









◆KBS TG BLACK

TG BLACK(ツアーグラファイト ブラック)は、KBS WOODモデルの頂点に立つプレミアムグラファイトとして誕生しました。

ツアープロによる度重なるテストを経て完成したモデルで、強弾道・優れたボールのつかまりの良さ・安定性・最大飛距離性能を高い次元で両立しています。

ツアープロだけでなく、幅広いゴルファーに、その飛距離性能と安定性を実感いただけるKBSの新たなウッドシャフトとして、自信をもってご提案いたします。





重量[40g、50g、60g、70g、80g]と、フレックス[R、S、X、TX、TXX]の組み合わせで、23SKUの中からお客様に合ったしなりのタイミングを選択できるため、最適なシャフトが選べます。









【特性・特長】

・高弾性グラファイト構造により、エネルギーの伝達効率が向上し、ボールのばらつきがない

・低弾道、低スピンを求めるプレーヤーに好まれる力強い弾道

・強化した先端部構造で、ボールを叩きにいってもあたり負けせず、高いコントロール性能をもたらす

・スムースなEIカーブで設計され、くせのないしなり、卓越したフィーリング





KBS TG BLACK 60 S





◆商品情報

商品名 ：KBS TG BLACK

メーカー希望小売価格：40,700円(税込)





KBS TG BLACK SPEC