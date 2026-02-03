東栄新薬株式会社は、露地栽培アガリクスKA21の摂取が、性欲低下、勃起障害(ED)、抑うつ、筋力低下などの男性更年期障害(LOH症候群)に関連する症状の改善に寄与することを、ヒト臨床試験により確認しました。本研究成果に基づき、当社は当該作用に関する特許査定を特許庁より受領し、現在、特許登録手続きを進めています。









■特許査定受領について

東栄新薬株式会社(所在地：東京都三鷹市、代表取締役：元井 章智)は、学校法人至学館 至学館大学 健康科学部との共同研究により、露地栽培アガリクスKA21株(以下、アガリクスKA21)の摂取が、男性更年期障害に伴う複数の症状改善に寄与する可能性を確認しました。





本研究成果を受け、当社は

「性欲低下、勃起障害(ED)、抑うつ、筋力低下などの男性更年期障害の改善組成物、および、これを含む男性更年期障害の予防・改善用医薬・飲食品」

として、特許庁より特許査定を受領したことをお知らせいたします。





現在、特許登録手続きを進めており、約1～1.5か月後に特許証を受領予定です。









■概要

＜特許出願番号＞ 特願2024-109541

＜提出日＞ 2024(令和6)年7月8日

＜発明者＞ 多田 敬典、元井 章智

＜特許出願人＞ 東栄新薬株式会社、学校法人至学館





＜発明の名称＞

性欲低下、勃起障害(ED)、抑うつ、筋力低下などの男性更年期障害の改善組成物、および、これを含む男性更年期障害の予防・改善用医薬・飲食品









■ヒト臨床試験データの概要

50歳以上70歳未満の男性24名を対象に、露地栽培アガリクスKA21を1日900mg、2か月間摂取していただき、摂取前後で男性更年期障害に関連する指標を比較しました。





その結果、以下の評価指標において統計学的に有意な改善が確認されました。

なお、本試験結果は、第25回日本抗加齢医学会総会において学会発表を行いました。





AMSスコア(男性更年期症状の総合評価指標)***

EHSスコア(勃起硬度評価)*

SHIMスコア(男性性健康評価指標)*

抜け毛の状態 *





* P＜0.05、*** P＜0.001









■男性更年期障害について

男性ホルモンであるテストステロンは、男性の身体機能や精神機能の維持において重要な役割を果たします。しかしながら、年齢を重ねるにつれて、テストステロンの量は徐々に減少していきます。また、生活習慣やストレスなど外部の要因によってもその量に影響が及びます。テストステロンの低下は、筋肉の減少や筋力の低下といった状態(サルコペニア)と密接に関連しており、さらには狭心症、動脈硬化、肥満、メタボリック症候群、認知症など、多岐にわたる疾患の成因や予防にも影響を及ぼしています。このようなテストステロンの低下とそれに伴う臨床症状を持つ疾患は、加齢男性性腺機能低下症候群(Late Onset Hypogonadism; LOH症候群)と呼ばれています。中高年の就労中男性の約10％が男性更年期障害の症状に悩まされているとの報告もあり、LOHは社会的、経済的な観点からも、特に40代後半からの発症が多いとされ、注目されています。





加齢男性性腺機能低下症候群(LOH)では、全身の倦怠感や性欲の低下、やる気の不足、勃起障害(ED)、集中力の散漫、不眠、イライラ、肩こり、排尿の問題、頭が重い感じ、早朝の勃起が少なくなるなど、多種多様な症状が現れます。加えて、加齢に伴うテストステロンの減少は、抑うつ状態、性機能の低下、認知能力の減退、心血管疾患、内臓脂肪の増加、インスリン抵抗性の悪化、善玉コレステロール(HDL)の低下、総コレステロール値と悪玉コレステロール(LDL)の上昇など、さまざまな健康問題のリスクを高めます。









■アガリクスについて

アガリクスは、補完代替医療分野で健康食品として利用されてきたキノコの一種であり、菌株、栽培条件、産地により成分特性や品質が大きく異なることが知られています。









■ブラジル露地栽培アガリクスKA21株(アガリクスKA21)

露地栽培アガリクスKA21は、ブラジルにおいてキング・アガリクス21(KA21)株を用い、太陽光の下で露地栽培されたアガリクスです。一般的に暗所で栽培されるハウス栽培アガリクスと比較して、子実体が大きく生育することに加え、主要成分であるβ-グルカンやビタミンDを多く含むことが確認されています(*1)。





東栄新薬株式会社の露地栽培アガリクスKA21





アガリクスのサイズの違い





左：一般的なアガリクス(ハウス栽培) 右：露地栽培アガリクス

β-グルカン含有量の違い

ビタミン・ミネラルの違い





また、露地栽培アガリクスKA21は、抗酸化活性がハウス栽培品と比べて5倍以上であることが報告されており(*2)、栽培環境の違いが成分特性および機能性に影響を与える可能性が示唆されています。





抗酸化活性の違い





*(1)日本食品分析センター調べ

*(2)International Journal of Medicinal Mushrooms, 2019; 21(3): 31-43。









■東栄新薬株式会社について

東栄新薬株式会社は、露地栽培アガリクスKA21株のメーカーとして、これまでにKA21株に関する研究開発を30年以上行い、34本の国際論文を発表しています。

麻布大学獣医学部、慶應義塾大学SFC研究所、国立長寿医療研究センター、至学館大学健康科学部、順天堂大学医学部、東京大学食の安全研究センター、東京薬科大学薬学部免疫学教室などとの共同研究実績があり、露地栽培アガリクスKA21に関する様々な有益なデータを発表しています。





商号 ： 東栄新薬株式会社

本社 ： 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀1-11-23

代表 ： 代表取締役 元井 章智

資本金： 1,000万円