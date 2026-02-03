おおぞら高校(広域通信制屋久島おおぞら高等学校 (校長 茂木健一郎)/おおぞら高等学院 (学院長 小林英仁) の総称) 郡山キャンパスは2026年2月11日（水・祝）に「みらフェス」を郡山市立中央公民館 多目的ホールにて開催いたします。このイベントは、おおぞら高校郡山キャンパスの生徒たちが1年間の学びの成果を発表する場として企画され、「青春謳歌～楽しんで、楽しんで、楽しんでまいります～」をテーマに実施されます。

「みらフェス」開催の背景と意義

近年、多様な教育スタイルや個性を重視した学びが注目される中、通信制高校においても生徒の「好き」や「興味」に向き合う教育が重視されています。特に文部科学省が推進する「個別最適な学び」の観点からも、生徒一人ひとりの関心や適性に応じた学習機会の提供は重要視されています。「みらフェス」は、こうした教育潮流を背景に、生徒たちが自分自身の「好き」に向き合い、1年間学んできた成果を多くの方々に見ていただく機会として企画されました。発表を通じて自らの成長を確認できるだけでなく、他者との交流や評価を通じて新たな気づきを得られる場となることを目指しています。すでに準備段階から生徒たちの主体的な活動が見られ、ステージ発表のサポート、音響照明、司会、受付などあらゆる役割を生徒が中心となって担当。高校生活の集大成として取り組む姿勢が表れています。

「みらフェス」の特長

1. 多彩な発表コンテンツ

生徒たちはみらいの架け橋レッスン®（おおぞら高校で実施されている選択授業）で初めて挑戦したギター演奏によるバンド発表や、生徒自身がフォーメーションを考案したダンス発表など、さまざまな表現形態で成果を披露します。これらの発表は、新しい挑戦を通じて培われた技術だけでなく、チームワークや創造性も含めた総合的な成長を示すものです。

2. 生徒主体の運営体制

本イベントの特筆すべき点は、企画から運営までを生徒が中心となって行う点です。ステージ発表のサポートを行う生徒へのインタビューでは「ステージ発表がスムーズにいくように出演者サポートをステージ袖で行います。責任が重大なので緊張しますが頑張ります」との声が寄せられています。また別の生徒は「音響や照明、映像、ステージ発表の流れなど、ステージ発表に関することを決めています。特に、音響や照明などステージ発表に大きなインパクトを与えるとても大切な役割なので、他の生徒やコーチとも相談しながら丁寧に進めています」と準備の様子を語っています。

3. 幅広い参加者層と交流の場

「みらフェス」は在校生とその保護者のみならず、春から入学予定の現中学3年生や、翌年の入学を検討している中学2年生も来場する予定です。さらに地域の方々にも開かれたイベントとなっており、学校と地域をつなぐ交流の場としての機能も果たします。体験ブースや展示ブースも設置され、来場者が単に見学するだけでなく、実際に体験を通して生徒たちの学びに触れる機会を提供します。

開催概要

イベント名：みらフェス（おおぞら高校 郡山キャンパス学院祭）日時：2026年2月11日（水・祝） 12:45~15:30場所：郡山市立中央公民館 多目的ホール福島県郡山市麓山１丁目８－４テーマ：青春謳歌～楽しんで、楽しんで、楽しんでまいります～内容：在校生によるステージ発表（バンド演奏、ダンスなど）・体験ブース・展示ブース入場：無料

実行委員の3年生は「今年が最後の『みらフェス』なので自分自身高校生活の集大成としてがんばりたいし、当日来てくれる人も楽しんでもらえるような『みらフェス』にしたいと思っています！」と話してくれ、準備に携わる生徒たちも意欲を見せています。

