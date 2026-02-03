クラウド環境、AI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーである株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口豊、https://www.sateraito.jp/)は2026年2月3日、独自のAIソリューション「サテライトAI・AIボード」がLGWAN（総合行政ネットワーク）に対応したことを発表します。従来、多くの生成AIサービスはインターネット接続が前提でしたが、今回のLGWAN対応により、自治体の皆様もLGWAN接続端末からインターネット分離環境を維持したまま、セキュアに「サテライトAI・AIボード」をご利用いただけるようになります。

＜サテライトAI・AIボードfor LGWANとは＞ ●「AIボード」は、ChatGPTやGeminiのような使いやすさを保ちつつ、企業のセキュリティと管理要件を強化したAIソリューションで導入社数は4,000社超となっています。最先端のLLM（大規模言語モデル）に対応し、社内データの活用からWeb情報連携、高度なセキュリティ機能まで、ビジネスにおけるAI活用を強力にサポートします。今回、自治体様よりご要望が多かったことから、LGWANに対応しました。「職員にAIが浸透しない」「何から始めればいいのかわからない」という声が聞かれる中、サテライトAIソリューションは簡単な操作により生成AIの力を実感していただくことができると考えております。＜サテライトAI・AIボード for LGWANの特長と主な機能＞＜特長＞● 誰でも簡単に、インストール後すぐに利用可能● ユーザーが入力した情報をAIが学習しません● セキュリティ対策も万全● LGWANでも利用可能＜機能＞●AIチャットボードChatGPTやGeminiのように質問や文書作成などが可能。AIへの指示「プロンプト」も入力補助機能があるので誰でも簡単に使いこなせます。

● Thinkingボード推論LLMモデルで質問を深く理解し、インターネット検索やファイル参照で最新情報を基に、時間をかけて信頼性の高い回答を生成するのに最適なボードです。 サーチボード最新のネット情報を検索し、質問への回答を生成します。プロモードでは詳細な情報を得られ、回答には文章、画像、動画、関連検索ワードも含まれます。●レポートボード ファイルやウェブ情報からレポート(10~20ページ) を作成。自動生成される関連トピックを編集し、専門知識不要で直感的に情報を整理・要約できます。また、レポートデータは自分で編集可能です。画像の追加も可能

●比較ボード 複数のLLMに同時に質問し、回答品質や速度などを比較できるツールです。ウェブブラウジングやファイルアップロード機能もサポートし、最適なLLM選びを支援します。●ボイスボード 選べる声でAIとリアルタイム会話ができるサービスです。ウェブ検索やファイルアップロードにも対応し、音声で人間らしい対話を提供します。●スキルボード アップロードしたファイルやURL、ウェブ上の情報をもとに、選択したAIモデルとカスタム指示でデータ検索や質問応答を行う機能です。共有も可能です。●プロジェクトボード プロジェクトフォルダーを作成し、各AI質問＆回答を同じフォルダに保存することが可能です。＜サテライトAI・AIボード for LGWANの利用料金＞お問い合わせくださいhttps://www.sateraito.jp/local_government/index.html

＜ 株式会社サテライトオフィスまたはサテライトオフィスグループ に関するURL＞株式会社サテライトオフィス：https://www.sateraito.jp/株式会社ネクストセット： https://www.nextset.co.jp/株式会社サテライト・ソリューションズ：https://www.sateraito-solutions.co.jp/◆社名 ： 株式会社サテライトオフィス◆URL ： https://www.sateraito.jp◆資本金： 7,000万円◆代表者名： 代表取締役社長 原口 豊◆社員数 ： 200名（海外子会社社員も含む）◆所在地 ： 〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階◆業務内容 株式会社サテライトオフィスは、クラウド環境またはAI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーです。あらゆるビジネスモデルに最適なソリューションパッケージにより、ユーザーの立場に立った戦略の企画・提案を行っています。2008年に Google Cloud パートナーとして、Google に認定された技術をもって、よりユーザー満足度を追求した製品開発・サービス提供を開始。また、「サテライトオフィス・プロジェクト」というプロジェクト体制のもと、Google Workspace やMicrosoft 365、LINE WORKS 、Workplace by Facebook 、Dropbox Business を使った社内情報システムの導入支援サービス、クラウドコンピューティングのビジネスの可能性を追求するとともに、現在、企業における利用局面がますます拡大しているChatGPTを活用したAIソリューションを集中的に開発・提供して、企業の生産性向上を支援しています。----------------------------------------------------------------------■株式会社サテライトオフィス TEL : 050-5835-0396 / FAX : 050-6861-2893 E-Mail：contact-info@sateraito.co.jp