DeepL

ケルン（ドイツ）発 - 2026年2月2日 - AI製品と研究をてがけるグローバル企業であるDeepLは本日、リアルタイムの音声文字起こしおよび翻訳を可能にする「DeepL Voice API」の一般提供開始を発表しました。この新機能により、開発者は自社アプリケーションへ、リアルタイム音声ストリーミング、文字起こし、最大5言語への翻訳機能を統合でき、多言語コミュニケーションの質と効率が大幅に向上します。

DeepL Voice APIは、音声コミュニケーションが業務の中心となる業界での利用を想定して設計されており、特にコンタクトセンターやビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）事業者が初期導入の中心となる見込みです。

多言語サポートを変革

多くのコンタクトセンターが直面している、言語対応に起因する人員配置の課題に対し、DeepL Voice APIは既存システムに容易に統合できるソリューションを提供します。リアルタイム音声文字起こしと翻訳をオペレーションに追加することで、スーパーバイザーは顧客と担当者のやり取りを把握しやすくなり、担当者は言語の違いを気にせずスムーズに対応できます。これにより、異なる言語話者への引き継ぎや、翻訳のためのテキストベースのやり取りに依存する必要がなくなります。

運用面でも、Voice APIが提供する正確な文字起こしと翻訳データを活用することで、品質チェックや研修を強化できます。これにより、レビューの効率化、拠点間での公平な評価、担当者のスキルや知識差に関するフィードバックの改善など、幅広い業務の最適化につながります。また、言語の壁による通話の長期化、再連絡、誤解に起因する高コスト化などを軽減し、エンドユーザー体験を向上させます。

DeepLの最高製品責任者（CPO）ゴンサロ・ガイオラスは次のように述べています。

「カスタマーサポートにおいて、利用者は多くの場合“重要な課題の解決”を目的に問い合わせますが、言語の壁はしばしばその妨げになります。DeepL Voice APIは、リアルタイムでのコミュニケーションを可能にすることで、コンタクトセンターを“コストセンター”から“顧客体験を通した価値を生み出す領域”へと変えていくことができます。担当者にとっても、引き継ぎや迂回対応の必要が減り、業務がより円滑に進みます。」

DeepL Voice APIにより可能となること

Voice APIにより、ユーザーは以下のことが可能となります。

- 言語力よりも“専門性”を軸にした人材配置が可能に

DeepL Voice APIを導入することで、コンタクトセンターは顧客の課題やビジネス背景を深く理解する担当者を配置できるようになり、担当者が顧客と同じ言語を話さなくても高品質なサポートを提供できます。

- 採用の選択肢を広げながら、運用コストを最適化

言語別にスタッフを確保する必要がなくなることで、サポート体制を集中・分散のどちらにも柔軟に設計でき、結果として運用コストの削減やカバレッジ計画の改善につながります。

- 夜間・週末・祝日など、スタッフが手薄になりやすい時間帯でも安定した対応を維持

リアルタイム翻訳により、多言語対応スタッフが限られる時間帯でもサービスレベルを保ち、確実に顧客対応が行えます。

- 画面上のテキストに頼らない、双方向で自然な理解を実現

文字起こしや翻訳テキストに加え、リアルタイムで生成される翻訳音声を聞きながら会話を追えるため、その場で自然かつ自信を持って応答できます。

ビジネス価値と運用の強靭化

業界のリーダーにとって、DeepL Voice APIの価値は多岐にわたります。採用モデルを大幅に変更することなく、多言語対応範囲を拡大し、新たな地域への迅速な進出も可能になります。また、同じ中核チームで複数のクライアントプログラムを支えることができるようになり、顧客体験、コンプライアンス、コスト管理の最適化を図ることができます。

さらに今回の発表には、音声から音声へのリアルタイム翻訳機能を体験できる6週間の早期アクセスプログラムも含まれており、2月中旬より提供開始予定です。この機能により、担当者は顧客の希望言語で翻訳された音声をリアルタイムで聞くことができ、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。

提供開始について

DeepL Voice APIは2月2日よりDeepL API Pro契約者向けに提供開始されます。

利用を希望する企業はAPI技術資料、または営業担当までお問い合わせください。

製品の詳細および対応言語はこちら：https://www.deepl.com/products/voice

DeepLについて

DeepLは、複雑なビジネス課題に対応できる、安全かつインテリジェントなソリューションの構築に注力するグローバルなAI製品開発・研究企業です。228のグローバル市場で、20万社以上の法人顧客と数百万人の個人が信頼を寄せるDeepLの言語AIプラットフォームは、人が行ったように自然な翻訳、文章の推敲、リアルタイム音声翻訳を実現します。革新性、品質、セキュリティを重視した開発の歴史を基盤に、DeepLは言語分野を超えた製品展開を進めており、「DeepL Agent」は、事務職や専門職などの業務担当者の働き方を変革する自律型AIアシスタントとして設計されています。2017年、CEOのJarek Kutylowskiによりドイツ・ケルンにて設立されたDeepLは、現在1,000人以上の情熱的な従業員を擁し、Benchmark、IVP、Index Venturesなどの世界的に有名な投資機関から支援を受けています。詳しくは、www.deepl.comをご覧ください。