東京カメラ機材レンタル、「コンシェルジュサービス」を開始 - 撮影の悩みをプロが無料サポート/シェアカメ商品の店舗受け取りサービススタート

東京カメラ機材レンタル株式会社

東京カメラ機材レンタル株式会社（本社：東京都新宿 以下：東京カメラ機材レンタル）は、撮影現場での不安や疑問を気軽に相談できる 「コンシェルジュサービス」 の提供を開始いたしました。撮影機材の選び方から現場の進め方まで、数多くのTV番組の制作に携わったディレクターに無料で相談できるサービスです。

撮影のことで、こんなお悩みはありませんか？

・初めての撮影で必要な機材が分からない

・大規模な撮影で最適な機材構成を知りたい

・機材トラブルを避ける準備方法を相談したい

・社内で動画撮影を行っているが、さらにクオリティーを上げたい

といったお悩みに、プロの視点から丁寧にお応えいたします。

本サービスは、これまでカメラや撮影機材のレンタル、自社での映像撮影、編集が中心でしたが、お客様の撮影準備や撮影当日の不安を解消し、より良い撮影体験の実現をサポートするためにスタートいたしました。

ご相談方法はオンライン（Google Meet）、お電話、対面（四谷店）から希望の方法を選択可能で、撮影用途に合わせた親身なアドバイスを受けられますので、ぜひお気軽にご利用ください。

ご利用方法

１.下記URLにアクセスし、ご都合のいい日時を選択します。

https://tokyo-camera.jp/concierge/

２.情報入力画面にて必要事項のご記入をお願いいたします。

ご相談方法はGoogle Meet、お電話、対面(四谷店)となります。

３.お客様に予約完了メールが届きます。

ご都合が悪くなった場合は、日時の変更、キャンセルも行えます。

４.ご指定の日時になりましたら、通話、対面でのご対応をさせていただきます。

・Google Meetは予約完了メールに記載されたURLから、お時間になりましたらご入室してください。

・お電話の場合は、お時間になりましたら、こちらからお電話いたします。

・対面でのお客様はご指定の日時に、東京カメラ機材レンタル四谷店1Fにお越しください。

シェアカメのレンタル機材を東京カメラ機材レンタル四谷店で受け取れるサービスも開始いたしました

姉妹サービスのカメラレンタル「シェアカメ」のレンタル機材を東京カメラ機材レンタル四谷店で受け取れる様になりました。

シェアカメでは、撮影現場に直行される方や、仕事や学校終わりに機材を受け取りたいというお客様のニーズを受け、「配送だけではなく、必要なタイミングで自分で受け取りたい」という声にお応えする形で、店舗受け取りサービスを開始いたしました。

今後も、カメラマン・クリエイターの皆さまが、より快適に機材レンタルをご利用いただけるよう、東京カメラ機材レンタル、シェアカメ共にサービスの改善と拡充に努めてまいります。

店舗受け取りの流れ

１.予約完了メールを確認

店舗受け取りを選択した予約の確認メールが届きますので、内容をご確認ください。

２.受け取り時間内に来店

メールに記載された受け取り時間内に、

東京カメラ機材レンタル四谷店1階の受付へお越しください。

３.受付で以下のご注文情報をお伝えください

・シェアカメの注文番号

・お受け取りいただく機材の名前

４.スタッフが内容確認後、機材をお渡し

スタッフが内容を確認のうえ、機材をお渡しします。

※身分証のご提示をお願いする場合があります。



注意事項

店舗受け取りは、レンタル開始日の受け取り時間内（12:00～19:00）となります。

代理の方が受け取る場合は、注文番号と予約情報を必ず共有のうえ、ご来店ください。

機材の受け取り後は、お客さまの管理下となります。

破損・紛失にご注意ください。

東京カメラ機材レンタル株式会社について

カメラ、ビデオなどの映像機器のレンタル・機材メンテナンス、撮影、編集などの制作作業、イベント等の企画・運営・テレビ番組制作会社のグループ会社の一つとして、カメラレンタル、ビデオカメラレンタル、交換レンズ、三脚、照明機材、モニター、ジンバルなどの映像制作における撮影機材レンタルを行っています。

さらに機材のメンテナンス作業や、自社での動画制作も手がけ、レンタルだけでなく幅広いサービスを提供しています。

[公式サイト] https://tokyo-camera.jp

[X(旧:Twitter)] https://x.com/tcr_info

[Instagram] https://www.instagram.com/tokyo.camera.rental_official

[Youtube] https://www.youtube.com/channel/UCmJfrOeXGklnompoBjKjrNA

シェアカメ株式会社について

『もうカメラレンタルで悩まない。』をコンセプトに、初心者でも簡単に最適な機材が選べる「あなたのカメラ診断」や、シーンに合わせたカメラセットをご提供しています。

旅行や結婚式、七五三撮影、趣味の撮影など、多彩なシーンでお気軽にご利用いただけます。

[公式サイト] https://s-came.jp

[X(旧:Twitter)] https://x.com/sharecame_jp

[Instagram] https://www.instagram.com/sharecame_jp