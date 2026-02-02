ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、女優・モデル「新谷姫加 OFFICIAL SITE ひめねこ日和。」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社オスカープロモーション（東京都港区）」所属、新谷姫加のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

◆オフィシャルサイト兼ファンクラブご紹介◆

新谷姫加のファンクラブサイトがいよいよスタート！

愛猫たちとの生活や会員限定のここだけのコンテンツを発信していきます！

30名限定の「ボス猫プラン」では、新谷姫加との1on1ビデオ通話、1on1チャットなどの特典もあり、新谷姫加をもっと近くで感じられます！

●サイト名：新谷姫加 OFFICIAL SITE ひめねこ日和。

●URL：https://arayahimeka.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

※3プランの内いずれか1つ選択しご加入いただけます。

※1アカウントで複数のプランにご加入いただく事はできません。

●子猫プラン：月額660円

●成猫プラン：月額2,200円

●ボス猫プラン：月額11,000円 ※30名限定

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

加入後はマイページの会員証から、選べるデザインパターンにいつでも設定変更が可能です。

２.推しメンカード/推し歴設定

新谷姫加と、愛猫のはらみちゃん、こえびちゃんの中から推しメンバーを設定できます。

加入後はサイト内、マイページの会員コンテンツにある推しメン設定からご登録いただけます。

３.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けいたします。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

４.ブログ

ここだけでしか見られない新谷姫加のブログです。

加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。

５.ボイス

音声だけでお届けする、語りかけコンテンツです。

加入後はサイトのボイスコーナーからお楽しみいただけます。

６.FC先行チケット販売

イベントなどのチケットを、ファンクラブ会員先行で購入できます。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

7.FC限定グッズ購入

ファンクラブ限定グッズの購入ができます。

※開催は不定期です。

8.ギャラリー

写真を中心としたギャラリーコンテンツです。

加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

９.ムービー

ここだけでしか見れない動画コンテンツです。

加入後はサイトのMOVIEコーナーからお楽しみいただけます。

１０.ライブ配信

不定期開催となります。詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

１１.FCイベント参加権利

FC限定イベントの参加権利が得られます。参加は抽選となります。

※開催は不定期です。開催告知をお待ちください。

１２.誕生日月に名前呼びのボイスメッセージ

新谷姫加本人からあなたのために、ご登録のニックネームを呼びかけるボイスメッセージが届きま す。

１３.1on1ビデオ通話

新谷姫加と1対1でオンラインビデオトークができます。

※トークの時間は一枠につき2分です。

※開催は不定期です。開催告知をお待ちください。

１４.1on1チャット

新谷姫加とあなただけの1on1チャット機能です。

もしかすると返信があるかも・・！？

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表 ※全て税込み価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/242_1_d63f4fd6e3ea3445766090817b1f6b75.jpg?v=202602030921 ]

◆新谷姫加プロフィール◆

1998年5月30日生まれ、青森県出身。

2015年にアイドルとしてデビューし、2016年「ミスiD2016」を受賞。

学生時代より剣道、日本舞踊、バレエなど多彩なジャンルを経験。

スポーツテストでは常に1位を記録するなど高い身体能力を持ち、現在はアクションや殺陣にも力を入れている。

2022年7月4日発売の『週刊プレイボーイ』29号（集英社）にて、初表紙および巻頭グラビアを飾る。

舞台では、

2024年 明治座創業150周年ファイナル公演「メイジ・ザ・キャッツアイ」、

2025年 吉幾三特別公演 人形町「末っ子（おとんぼ）物語」

などに出演。

2025年6月4日には写真集『ひめかわいい』を発売。

6月16日発表のオリコン週間写真集ランキングにランクインするなど注目を集め、

女優・モデルとして幅広い分野で活躍中。

◆新谷姫加からのコメント◆

いつも応援してくださる皆さん ︎

ついにファンクラブができました！

皆さんの日々にも寄り添えるような温かいコンテンツにしていけたら嬉しいです。

ニャンズも宜しくにゃ。

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/