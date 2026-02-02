【きまぐれクック×綾鷹】愛知県産・平貝を使用した「きまぐれクック」監修”綾鷹に合うおにぎり”を期間限定で販売開始します！

株式会社Carry On

当社所属クリエイター「きまぐれクック」と、コカ・コーラ社の緑茶ブランド『綾鷹』が展開するおにぎり専門店『おにぎり食堂 綾鷹屋』とのコラボレーション企画を、東京・大阪の『おにぎり食堂 綾鷹屋』にて期間限定で実施いたします。

本コラボでは、「きまぐれクック」監修のおにぎりを展開予定です。

地域ごとに異なる味わいを用意し、綾鷹とともに楽しめる特別な食体験を提供します。

■コラボ概要コラボ期間/開催場所

・おにぎり食堂 綾鷹屋 東京 大手町店

期 間：2026年 2月 2日（月）～ 3月31日（火）

営業時間：7：00～20：00

※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布します。

※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了となります。

※本イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

開催場所：東京メトロ大手町駅C10出入口付近（千代田線大手門方面改札外）

東京都千代田区大手町1-6-1

・おにぎり食堂 綾鷹屋 大阪 なんば店

期 間：2026年 4月15日（水）～ 4月28日（火）

営業時間：7：00～20：00

※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布します。

※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了となります。

※本イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

開催場所：Osaka Metro 御堂筋線 なんば駅 改札外 南北自由通路

大阪市中央区難波1-9-7

・おにぎり食堂 綾鷹屋 大阪 西梅田店

期 間：2026年 5月12日（火）～ 5月25日（月）

営業時間：7：00～20：00

※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布します。

※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了となります。

※本イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

開催場所：Osaka Metro 四つ橋線 西梅田駅南改札外

大阪市北区梅田2-2-25

■きまぐれクック監修 コラボおにぎり

コラボ期間中、各会場にて「きまぐれクック」監修のおにぎりを販売いたします。

・東京 大手町店限定：平貝の炊き込みご飯 明太子味

・大阪 なんば店 /大阪 西梅田店限定：平貝の炊き込みご飯 味噌だれ味

いずれも、平貝の素材の味を活かした設計で、綾鷹との親和性を考え抜いたオリジナルメニューです。

■コラボ動画

ぜひご覧ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

■きまぐれクックよりメッセージ

こんにちは！きまぐれクックのかねこです！

前回の「モウカザメ」と「オオズワイガニ」のコラボおにぎりに続き、今回もオリジナルのおにぎりを監修させていただきました。

今回使用したのは、愛知県の名産品でもある「平貝」。

二枚貝の中でも最大級のサイズに成長する貝で、大人の手のひらを軽く超えるほどの大きさがあります。

ぜひその迫力は動画でご覧ください！

味付けは、カツオと昆布の出汁をベースに、平貝ならではの旨みと食感をしっかりと楽しめる炊き込みご飯に仕上げました。

トッピングには明太子と味噌を合わせ、おにぎりとしての一体感と、味のアクセントをプラスしています。

どれも僕自身が好きな食材の組み合わせで「これは間違いない」と思えるおにぎりになりました。

ぜひ多くの方に味わっていただけたらうれしいです。

■「おにぎり食堂 綾鷹屋」について

イベント詳細や、今後の最新情報は「綾鷹」公式XやInstagram、「綾鷹」ブランドサイトをご参照ください。

「綾鷹」公式X ：https://x.com/ayatakaJP

「綾鷹」公式Instagram ：https://www.instagram.com/ayatakajp/

「綾鷹」ブランドサイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka/campaign/ayatakaya_store

※「綾鷹」は、The Coca-Cola Companyの登録商標です。

きまぐれクックとは？

華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』。YouTubeの登録者数は2025年12月15日時点で1,460万人を突破。「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。

また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。2025年10月には自身初の監修店舗「うお一番」を愛知県常滑市にオープン。

▼YouTube

https://www.youtube.com/@kimagurecook

▼かねこ道具店

https://kaneko-douguten.com

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

