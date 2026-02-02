【GOKUMIN】悩めるベッド選びに最適解を。上質さを追求した天然竹の国産ベッド～用途に合わせて選べる2タイプ同時発売～

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年2月2日より、天然竹を使用した「プレミアムバンブーベッド」を2タイプ同時に発売しました。就寝前のくつろぎを支える宮棚が付いた「プレミアムバンブーベッド ヘッドボード付きタイプ」と、空間をすっきり見せ、インテリアと調和する「プレミアムバンブーベッド ヘッドボードなしタイプ」をラインアップ。高い耐久性と通気性を兼ね備えた竹素材と、日本製ならではの丁寧なものづくりで、快適で清潔な睡眠環境を支えます。

開発者の想い

眠る時間が、ただ身体を休めるだけでなく、心まで整えるひとときになるように。そんな想いから、この天然竹の国産ベッドは生まれました。素材にこだわり、しなやかさと強さを併せ持つ天然竹を採用。通気性に優れたすのこ構造が湿気を逃がし、毎晩の眠りを清潔に保ちます。暮らしに寄り添い、お好みに合わせてヘッドボード付き・なしの2タイプをご用意しました。老舗の国内家具工場で、一つひとつ丁寧に仕上げています。安心して身を預けられる場所を長く使ってほしいとわたしたちは考えます。

「プレミアムバンブーベッド」の特徴

【国産×天然竹の上質で高耐久な1台】

繊維密度の高い天然竹を使用し、木材の約2～3倍の強度を誇るしなやかで丈夫な構造を実現しました。耐荷重は最大400kgを実現し、毎日の寝返りや体重をしっかりと受け止めます。安定感があり、ベッド特有のきしみ音を抑えます。シンプルで無駄のないデザインに、天然素材ならではの上質な風合いをプラス。機能性と美しさを兼ね備え、寝室を心地よい上質空間へと導きます。

【日本品質が生む、確かな安心と信頼】

長年家具づくりに携わってきた国内工場の品質基準に基づき、ひとつひとつ丁寧に仕上げられています。素材選定から加工、検品まで徹底した管理体制を敷くことで、安定した品質を実現。「見えない部分」にまでこだわった頑丈な作りで、長くご愛用いただける信頼の一台です。

【通気性に優れたすのこ構造で、湿気に強い】

床板には空気の通り道を確保する「すのこ構造」を採用しました。マットレス下に溜まりがちな湿気を効率よく逃がし、カビやダニの繁殖を抑制。天然竹が持つ抗菌性・調湿性も相まって、ジメジメした日本の気候でもサラッと快適な睡眠環境をご提供します。

【好みに合わせて選べる2つのスタイル】

お部屋の広さや使い方に合わせて選べる2つのスタイルをご用意しており、「ヘッドボードなしタイプ」はフラットで開放感のあるデザインが特徴で、向きを気にせず自由に配置できるためレイアウトの幅が広がります。「ヘッドボード付きタイプ」は重厚感のある1枚板のヘッドボードを備え、スマートフォンや目覚まし時計、眼鏡など就寝前に使う小物をすっきり置けるスペースを確保し、快適な寝室づくりをサポートします。

製品情報

「プレミアムバンブーベッド ヘッドボード付き」[シングル]

■価格：45,480円

■サイズ：約101×205×72cm

■カラー：ナチュラル×ブラック

■重量：約38.0kg

■発売日：2026年2月2日

■販売店

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-hfbb-nabk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/goB2fDl

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-hfbb-s-nabk-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-hfbb/

[セミダブル]

■価格：55,580円

■サイズ：約124×205×72cm

■カラー：ナチュラル×ブラック

■重量：約45.0kg

■発売日：2026年2月2日

■販売店

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-hfbb-nabk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/2vi34sT

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-hfbb-sd-nabk-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-hfbb/

[ダブル]

■価格：57,580円

■サイズ：約144×205×72cm

■カラー：ナチュラル×ブラック

■重量：約53.0kg

■発売日：2026年2月2日

■販売店

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-hfbb-nabk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/96gLbf2

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-hfbb-d-nabk-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-hfbb/

「プレミアムバンブーベッド ヘッドボードなし」[シングル]

■価格：37,380円

■サイズ：約101×199×23cm

■カラー：ナチュラル×ブラック

■重量：約30.0kg

■発売日：2026年2月2日

■販売店

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-fbb-nabk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/eWOue8M

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-fbb-s-nabk-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-fbb/

[セミダブル]

■価格：47,480円

■サイズ：約124×199×23cm

■カラー：ナチュラル×ブラック

■重量：約37.0kg

■発売日：2026年2月2日

■販売店

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-fbb-nabk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/cHO3D8H

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-fbb-sd-nabk-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-fbb/

[ダブル]

■価格：57,580円

■サイズ：約144×199×23cm

■カラー：ナチュラル×ブラック

■重量：約43.0kg

■発売日：2026年2月2日

■販売店

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-fbb-nabk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/cZqxQsV

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-fbb-d-nabk-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-fbb/

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】“寝る整体マットレス”が累計販売数14万台を突破。 ～約8割以上の人々が当てはまる“睡眠キャンセル界隈”の実態とは～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000036491.html

●【GOKUMIN】“寝室の空気から眠りを変える” 快眠発想の空気清浄機「NERU BREEZE」誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000036491.html

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp