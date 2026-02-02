「ちゃまき」「 ばっちょ 」の美容タレント２名が、クリエイター事務所「Unlock」に専属所属が決定！
株式会社Unlock（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堀江利工、以下「Unlock」）は、この度、美容系タレントとして活躍する【ちゃまき】および【ばっちょ】の2名が、新たに弊社所属となりましたことをお知らせいたします。
それぞれ異なる個性と魅力を持つ2名が、今後は株式会社Unlockのもと、より一層幅広い分野での活動に取り組んでまいります。
株式会社Unlockは、両名の個性や強みを最大限に尊重し、それぞれの価値を高めるマネジメントとプロデュースを通じて、さらなる成長を全面的にサポートしてまいります。
今後の【ちゃまき】および【ばっちょ】、ならびに株式会社Unlockの活動に、ぜひご注目ください。
【ちゃまき】
ジャンル：美容/ファッション/メイク/コーデ/低身長
特徴：小柄なスタイルを活かした彼氏目線の動画をメインスタイルとしたタレント。日常のコスメ選び・季節ごとのおすすめメイクなどトレンド感のある美容投稿などが注目されている。
SNS：
・TikTok(25.2万人)：https://www.tiktok.com/@27chamm
・Instagram(9万人)：https://www.instagram.com/27chamm_
【ばっちょ】
ジャンル：美容/ファッション/メイク
特徴：美容とファッションを中心にメイクやヘアのかっこよさと可愛さのバランスを追及し、自分らしさをモットーとしているタレント。芯の強い女性になるべく、クールなメイクを発信している。
SNS：
・TikTok(23.2万人)：https://www.tiktok.com/@haruka_used
・Instagram(11.8万人)：https://www.instagram.com/haruka_used
【会社概要】
会社名：株式会社Unlock
所在地：東京都渋谷区東1-26-30 KTビル3階
代表者：堀江利工
事業内容：タレントマネジメント／プロモーション事業 ほか
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社Unlock
E-mail：contact@unlock-un.jp
TEL：03-6805-1776