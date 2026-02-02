【もう人材紹介に頼らない】Z世代求職者応募殺到!! 定額制の採用代行サービス始動！

株式会社YORISOI



採用代行（RPO）サービスを提供する株式会社YORISOI（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹原甲斐斗）は、

人が集まりにくい業界においてもZ世代の自社採用を成立させることに特化した、

求人サイト運用代行型RPOサービス【採用くん】を、業界最安水準の料金で提供開始しました。

リフォーム・建築・通信・美容などの業界では、

業務の特性上、採用に十分な時間や人手を割けず、

求人を出しても応募が集まらないという課題を抱える企業が少なくありません。

当社はこれまでRPOとして多くの採用支援に携わる中で、

人材不足の原因が業界特性そのものではなく、

求人運用の設計や改善が行われていない点にあるケースが多いことに着目してきました。



本サービスは、そうした現場の実情を踏まえ、

人材紹介に依存する前段階として、

求人媒体の運用・原稿改善・応募導線の最適化に注力することで、

自社での採用を可能にすることを目的としています。

業務内容を求人運用領域に特化し、

プロセスを標準化・効率化することで、

従来のRPOや人材紹介と比較して、業界最安水準の価格設定を実現しました。



本サービスでは、採用に特化したプロのマーケターが日々求人媒体を運用し、

自社独自のシステムと運用ノウハウを組み合わせることで、

成果につながる求人運用を継続的に行います。

求人原稿は一度作成して終わりではなく、

応募状況や反応データをもとに改善を重ね、

職種や業界特性に応じた訴求へと調整していきます。

また、リフォーム・建築・通信・美容など、

比較的応募が見込める業界においては、

求人運用の改善効果が数値に表れやすく、

費用対効果の高さを実感いただきやすい点も特徴です。

一方で、採用難易度の高い業界においても、

これまでの支援実績や運用ノウハウを活かし、

自社採用の土台づくりを支援します。



料金プラン

本サービスは、ご利用範囲に応じて選択可能な月額制プランをご用意しています。

月額10万円プランでは、求人原稿の作成、広告配信、ならびに広告運用の改善までを一貫して支援します。

月額22万円プランでは、上記内容に加え、応募者対応、面談設定、求職者とのコミュニケーションまでを含めた包括的な採用支援を提供します。



■ 業界最安水準を実現できた理由

本サービスは、業務領域を

「求人サイトの運用・改善」に特化し、

業務プロセスを標準化・効率化することで、

無駄なコストを抑えたサービス設計としています。

その結果、従来のRPOや人材紹介と比較して、

業界最安水準の価格帯での提供を可能にしました。

採用人数に応じた成功報酬が発生しないため、

採用コストの見通しを立てやすい点も特長です。







■ 今後の展開

当社は今後、RPO事業で培った運用データやノウハウを活かし、

2026年4月を目途に人材紹介事業への展開も予定しています。

ただし、あくまで軸に置くのは、

企業が自社で採用できる仕組みを持つこと。

人材紹介に依存しない採用支援を通じて、

企業の採用活動の選択肢を広げていきます。





■ 会社概要

会社名：株式会社YORISOI

所在地：東京都新宿区弁天町79 201

代表者：竹原甲斐斗

E-mail：info@yorisoi-hr.com

事業内容：採用代行（RPO）／求人運用支援 ほか





申し込み方法:下記リンク公式LINEよりお問い合わせください。

https://lin.ee/nK079X9