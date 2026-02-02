ミーカンパニーと共同で「推定患者数データ」をリリース～マウスピース矯正領域の分析事例をオンデマンド配信にて公開～

WHITE CROSS株式会社

歯科医療情報プラットフォームのWHITE CROSS株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：赤司征大、以下「WHITE CROSS」）は、ミーカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：前田 健太郎、以下ミーカンパニー）と共同で、歯科医院別に診療領域ごとの患者数を推計するSCUELデータベースを開発・リリースしました。本取り組みにより、歯科医院ごとの診療構成や患者数分布を可視化し、歯科メーカーやディーラーをはじめとする歯科関連企業、ITベンダー、コンサルティング各社の営業・マーケティングを支援します。

■リリース概要

WHITE CROSS×ミーカンパニー推定患者数データ 概要

本データは、WHITE CROSS会員である約8.8万人の歯科医療従事者を対象とした約900件のアンケート調査と、全国約6.5万件の歯科医院情報を有するミーカンパニー社の「SCUEL」データベースを組み合わせ、統計解析および機械学習による多層分析を通じて開発されました。

矯正、インプラント、義歯、ホワイトニングといった主要診療領域別の推計患者数に加え、自費診療比率、洗口液など物販の活用状況、売上構成などを医院単位で推計。歯科業界における営業・マーケティング・経営判断にそのまま活用できる、実践的で現場視点のデータ指標を提供します。

まずマウスピース矯正患者数・義歯患者数・リテイナー患者数の3領域を対象に先行リリースを行い、WHITE CROSSとミーカンパニーは歯科メーカー・ディーラー・ベンダーなどの製品企画・営業戦略・教育活動の最適化支援を開始しました。

■ウェビナー開催のお知らせ

今回のリリースにあわせて、本データを実際に分析・活用した事例として、マウスピース矯正領域をテーマにした解説動画（ウェビナー形式）を公開します。

WHITE CROSS×ミーカンパニー「マウスピース矯正患者はどの医院にいるのか - 推計データで見えた実施医院の傾向」

本動画では、推計患者数データをもとに、「マウスピース矯正を実施している医院」と「実際に患者数が集積している医院」との違いを可視化し、そこから読み取れる市場構造や医院特性について解説します。あわせて、歯科メーカー、ディーラー、ITベンダーなど歯科関連企業が、営業戦略・製品企画・マーケティング施策にどのようにデータを活用できるのかを、具体的な分析結果・ユースケースとともに紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17615/table/42_1_37eed244ce36a3f6bbe816a24a31c733.jpg?v=202602030921 ]ウェビナーに申し込む :https://scueldata.me/news/webinar_dental_wcme_20260219_registration/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250130_wc_prtimesWHITE CROSS株式会社について

「歯科医療の社会的価値を高める。」をパーパスとし、歯科医療専門職に向けたメディアプラットフォームを運営しているヘルステックカンパニーです。

日本経済が停滞する中、医療費を含む社会保障費が増加しており、健康寿命を延ばし医療費を抑える施策が求められています。最近では、口腔の健康と全身の健康の関連性が注目され、国民皆歯科健診が推進されるなど、歯科医療の役割が変化しています。WHITE CROSSは、歯科医療業界の可能性をデジタル技術で支援し、社会全体の発展に貢献することを目指しています。

WHITE CROSS株式会社 会社概要

本社：東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 プレファス恵比寿南 4F

設立：2015年3月

株主：ニッセイ・キャピタル株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、伊藤忠商事株式会社、ライオン株式会社、株式会社モリタ、CRGインベストメント株式会社等

会社HP：https://whitecross.jp/

サービスサイト：https://www.whitecross.co.jp/

ミーカンパニー株式会社 会社概要

本社：東京都港区芝大門二丁目5番5号 住友芝大門ビル6階

設立：2010年12月3日

株主：株式会社JMDC(プライム)

会社HP：https://mecompany.me/