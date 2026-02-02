『勝利の女神：NIKKE』より、「ドレイク：ヴィランレーサー」のフィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『勝利の女神：NIKKE ドレイク：ヴィランレーサー 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■勝利の女神：NIKKE ドレイク：ヴィランレーサー 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 19,800円(税込)
・通常版 17,600円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：KAWA DESIGN
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約280mm
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
≪豪華版特典≫
・原画タペストリー(サイズ：400×400mm)
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
※画像は豪華版のものになります。
≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター
人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「ドレイク：ヴィランレーサー」が1/6スケールフィギュアで登場です。
豪華版には原画タペストリーが付属します！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)SHIFT UP CORP.
【店舗情報】
