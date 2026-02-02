「REJECT」所属ストリーマー・Shomaru7主催「REJECT Hour 翔丸杯 其の五」2月8日（日）19:00より開催、賞金総額100万円を懸けてストリーマーたちが激突

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、REJECT所属ストリーマーShomaru7を冠とした特別イベント「REJECT Hour 翔丸杯 其の五」を、前回に引き続きDelta Forceを採用タイトルとして、2026年2月8日（日）19:00より開催することをお知らせいたします。

本イベントは、人気ストリーマーによる3人1組のチームバトル形式で実施し、「Delta Force」オペレーションズモードの緊張感あふれるPvPvE体験を、配信を通じてお楽しみいただける内容となっています。今回は、ルール面でも初心者が参加しやすいカジュアル大会として設計しつつ、全5試合の総合結果で優勝を決定いたします。

また、「Delta Force」での開催は今回で2回目となり、前回からさらにスケールアップした形でお届けします。実況解説はシンイチロォとShomaru7が担当し、番組を盛り上げてまいります。

【REJECT Hour 翔丸杯とは】

「REJECT Hour 翔丸杯」は、REJECT所属ストリーマーShomaru7がホストを務める特別イベントです。競技タイトルには、戦術要素・脱出要素・PvPvE要素が特徴のDelta Force「オペレーションズモード」を採用し、参加チームが最大総価値を競い合います。

【ルール】

■ 競技タイトル：Delta Force

■ モード：オペレーションズ

■ 概要：装備を持ち込み、物資を回収し、他プレイヤーおよびAIと交戦しながら、制限時間内に高額アイテムを持って脱出することを目指すタクティカルルートシューター

■ 順位決定：全5試合の合計で、持ち帰った戦利品の総額が最も高いチームを優勝とします。

【参加チーム（敬称略）】【実況解説（敬称略）】実況：シンイチロォ / 解説：shomaru7【賞金（総額100万円）】優勝（チーム）：60万円MVP賞（チーム）：20万円 翔丸賞（個人）：5万円（各試合で贈呈）【Shomaru7について】

元APEXプロゲーマー。FPS・サバイバルシューターを中心に幅広いタイトルで活動し、持ち前の理解力と順応性を武器に高い人気を誇るストリーマーです。

■ X：https://x.com/shomarusamaa

■ YouTube：https://www.youtube.com/@shomaru7

■ Twitch：https://www.twitch.tv/shomaru7

【配信情報】

■ 配信チャンネル：Shomaru7 YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@shomaru7）

■ 開催日時：2026年2月8日（日）19:00～

■ 協賛：TiMi Studio Group、Team Jade

【Delta Forceについて】

■『Delta Force』とは

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。



■Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チーム。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成。ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり神の子の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かにをミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

