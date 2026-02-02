トラベル市場の“空白地帯”に挑む！「旅が未来を豊かにする世界」をビジョンに掲げるPerkUP、イークラウドでの資金調達を2026年2月5日（木）に開始

PerkUP株式会社

PerkUP株式会社（本社：長野県北佐久郡軽井沢町、代表取締役：浅生亜也・斉藤晴久、以下「PerkUP」）は、このたびスタートアップ投資のプラットフォームを運営するイークラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波多江直彦、以下「イークラウド」）を通じて、株式投資型クラウドファンディングによる資金調達を実施することをお知らせいたします。

投資申込みの受付は、2026年2月5日（木）19:30より開始いたします。詳細は、イークラウドにて公開された募集ページをご参照ください。https://ecrowd.co.jp/projects/60(https://ecrowd.co.jp/projects/60)

■ 背景と目的

PerkUPは、「旅が未来を豊かにする世界」をビジョンに掲げ、「人と地域の出会いを科学する」をミッションとして、法人向け合宿、オフサイト研修、ワーケーションなどの場をつなぎ、新しい出会いや学びの機会を創出しています。

PerkUPは、今後、さらに広範に、日本中に眠る「地域資源」を、企業の成長を加速させる資源として発見し、世界中の人々を惹き付ける「高付加価値な体験」へと再定義する取り組みを積極的に展開してまいります。観光産業の構造変革を目指す”トラベルテック”スタートアップとして、確固たるブランドを確立すべく、このたびイークラウドを通じた、株式投資型クラウドファンディングによる資金調達を実施する運びとなりました。

■ 概要

募集概要

・会社名：PerkUP株式会社

・事業概要：法人合宿・グループ旅行に特化した一括手配プラットフォームの運営・開発

・募集予定期間：2026年2月5日（木）～2026年2月24日（火）

・目標募集額：5,000,000円（上限募集額：70,000,000円）

PerkUPの注目ポイント

【戦略】「100名以下のグループ旅行」に特化。地域事業者による“挙手型”マッチングで攻略

【強み】市場に出回らない「眠れる資産」を提案。画一的な手配では難しい意外性で差別化

【成長性】パートナー連携で送客網を強化。インバウンド・ディープジャパンで収益拡大を狙う

【チーム】ホテル再生の知見とAmazon流の開発力。現場×テックのハイブリッド経営

PerkUPは、共同代表の浅生及び斎藤によるオンライン事業説明会を実施することを予定しております。詳細については、イークラウドの募集ページ(https://ecrowd.co.jp/projects/60)をご覧ください。

■イークラウドについて

株式投資型クラウドファンディング「イークラウド」はインターネットを通じて約10万円から創業間もない企業の挑戦に投資できるサービスです。

多くの投資家とともにシード・アーリーステージのスタートアップをクラウドファンディングの仕組みで応援。未来の成長リターンも目指します。

スタートアップは、日本の経済成長と課題解決の担い手として、近年改めて注目が集まっています。イークラウドはスタートアップと投資家を結ぶサービスを通じて、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指しています。

※本リリースは、イークラウドの第60号案件の決定を一般に公表するための文書を元にしたものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

イークラウド株式会社について

商号：イークラウド株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3181号

第一種少額電子募集取扱業務

第二種金融商品取引業

投資運用業

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビルヂング4階

代表取締役：波多江 直彦

コーポレートサイト: https://corp.ecrowd.co.jp/

イークラウドNEXTサービスサイト：https://next.ecrowd.co.jp/

イークラウドサービスサイト：https://ecrowd.co.jp/





PerkUP株式会社について

VISION: 旅が未来を豊かにする世界 Journeys that shape the future

MISSION: 人と地域の出会いを科学する Reimagining the way people and places connect

会社名 ：PerkUP株式会社（PerkUP, Inc.）

所在地 ：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

設 立 ：2020年9月2日

代表名 ：共同代表CEO 浅生亜也、COO 斉藤晴久

企業サイト：https://perkup.life

事業内容：プラットフォーム事業および運営ソリューション事業