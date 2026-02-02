さいたま市をイメージした香りが決定しました！

さいたま市

本市では、都市イメージの向上、地域の魅力発信などを目的とし、「都市と自然の調和」、「上質な生活都市」というテーマに沿ってさいたま市オリジナルの香り開発を行いました。

シトラスや紅茶のような明るさとハーブの爽やかさを感じる開放感のある香りであるA、グリーンの香りをベースに、スパイスをひとさじ加え都会らしい洗練さを感じさせる香りのB、ハーブのすっきりとした香りを中心に、都会的でスタイリッシュな雰囲気を表現した香りであるC、この3種の中からさいたま市にふさわしい香りを決める市民投票を行った結果、香り「A」が最多得票を獲得し、さいたま市をイメージした香りに決定しましたのでお知らせします。





選ばれた香りの名称は、都市と自然の二つが調和して上質な生活都市を目指すという意味を込めて 「Urban Garden（都市の庭園）」と名付けました。

今回選ばれた香りは、今後新たな観光資源として市のPRやイベントで、より多くの方にさいたま市の魅力を感じていただけるよう幅広く活用していきます。

たくさんの投票をいただきありがとうございました。

1．投票結果

【投票期間】令和7年10月1日（水）～12月26日（金）

【投票会場】10区役所、ほかイベント出店など計28か所で実施

【結果】得票数4,105票のうち、Aが1,973票の最多得票を獲得し、選ばれました

2．選ばれた香りの特徴

A の香り

明るく開放的な印象を与える香りで、 さいたま市が大切にしてきた自然環境と都市の調和を爽やかに表現しています。

3．選ばれた香りの名称

「Urban Garden（都市の庭園）」

さいたま新都心をはじめとした都市イメージを「Urban」、見沼田んぼをはじめとした自然豊かな特徴を「Garden」と表し、この二つが調和して上質な生活都市を目指すという意味が込められています。

4．活用方法

ノベルティの配布や市内外のイベントでの芳香など、より多くの方にさいたま市の魅力を感じていただけるよう活用していきます。

香りを活用してみたい企業・団体については、「6.問い合わせ先」までご連絡ください。

5．その他

香りの感じ方には個人差があります。自分にとって快適でも、他人は不快に感じることがあります。人の集まる場所で香りを使用する場合は周囲への配慮をお願いします。

6．問い合わせ先

さいたま市観光国際課

電話：048-829-1365

