モンキーパークでおトクに楽しめる5日間！「こども入園無料DAY！」を開催します＜愛知＞

日本モンキーパーク(犬山市犬山官林26、所長：中井祐輔)では、卒業・卒園や進級を迎えるお子さまの門出をお祝いし、2026年2月9日（月）、11日（水・祝）、14日（土）、15日（日）、16日（月）の5日間、「こども入園無料DAY！」を開催します。期間中は、お祝いの気持ちを込めて高校生以下の方を対象に入園無料でご招待します。家族でのお出かけはもちろん、卒業旅行を兼ねたおともだち同士でのご来園にも最適です。また、アトラクションをおトクに満喫できるのりほうだい券を特別価格にて販売します。冬のお出かけ先として、おトクに楽しめるこの機会にぜひご来園ください。

詳細は下記のとおりです。

詳細を見る :https://www.japan-monkeypark.jp/%e5%86%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%aa%e5%89%b2%e5%bc%95/

『こども入園無料DAY』

■開催日：2026年2月9日（月）、11日（水・祝）、14日（土）、15日（日）、16日（月）

■内 容・高校生以下限定で、入園料が無料になります。

・アトラクションをおトクに満喫できるのりほうだい券を特別価格にて販売します。

・大人のワンデーパスポート（入園＋のりほうだい券）を期間中は3,500円（通常3,900円）で販売します。



のりほうだい券（特別価格※「こども入園無料DAY！」開催日のみ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157222/table/106_1_2150116149363d1daec59778936a5ffd.jpg?v=202602030921 ]WEBチケットの購入はこちら :https://www.asoview.com/channel/ticket/OwyFlHNDOv/ticket0000036988/

※のりほうだい券・のりもの券はWEBもしくは園内のチケット売場での販売です。

※一部アトラクションはのりほうだい券・のりもの券の対象外となります。

※画像はすべてイメージです。

※表示価格はすべて税込です。