【2026最新登場】Gemini AI搭載Android16タブレット「AORLYM P11」11インチ大画面×キーボード付き6点セットを新発売

AORLYMは、最新のAndroid16を搭載し、Gemini AIと連携可能な11インチタブレット

**「AORLYM P11」**を、日本市場向けに正式発売いたしました。

本製品は、日常使いからビジネス、学習、エンターテインメントまで幅広い用途に対応するAndroidタブレットとして設計されており、

高性能と使いやすさ、そしてコストパフォーマンスを重視するユーザーに向けたモデルです。

■ 最新Android16 × Gemini AI対応で、これからのAI活用を身近に

Aorlym P11 イメージ図

AORLYM P11は、最新OSであるAndroid16を採用し、Gemini AIとの連携に対応。

情報検索や文章作成、学習サポート、日常業務の効率化など、AIを活用したスマートな使い方が可能です。

操作性は直感的で、Androidタブレットを初めて使用する方でも安心して使える設計となっており、

在宅ワークやオンライン授業、資料作成用タブレットとしても高い実用性を発揮します。

■ 11インチHDディスプレイと90Hz表示で快適な視聴体験

11インチのIPSディスプレイは、HD解像度に対応し、文字や映像を見やすく表示。

90Hzリフレッシュレートにより、スクロールや画面操作もなめらかで、長時間の使用でも目に優しい仕様です。

また、Widevine L1に対応しているため、Netflixや各種動画配信サービスを高画質で楽しむことができ、

動画視聴用タブレットとしても満足度の高い一台となっています。

■ 大容量メモリ・ストレージと安定した処理性能

AORLYM P11は、8GBの実メモリに加え、拡張機能による大容量メモリ構成を採用。

複数アプリの同時使用やマルチタスクでも動作が安定しており、日常使用からビジネス用途まで快適に対応します。

128GBの本体ストレージに加え、microSDカードによる拡張にも対応しているため、

写真・動画・資料などのデータ保存にも余裕があります。

■ 8800mAhバッテリーと顔認証で安心・快適

8800mAhの大容量バッテリーを搭載し、外出先でも充電回数を抑えて使用可能。

顔認証機能にも対応しており、セキュリティ面と利便性の両立を実現しています。

■ キーボード付き6点セット、届いたその日から使える

本製品は、タブレット本体に加え、

専用ケース・Bluetoothキーボード・マウス・タッチペン・保護フィルム・有線イヤホンが付属した6点セットモデル。

追加購入の必要がなく、購入後すぐに作業や学習を始められる点も特長です。

タブレットをノートパソコンのように活用したい方にもおすすめです。

■ 販売情報

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/ap11/

通常価格：23,900円（税込）

新品期限定特価：17,900円（税込）

■ 製品概要

製品名：AORLYM P11 タブレット

- OS：Android16（Gemini AI対応）- ディスプレイ：11インチ IPS HD / 90Hz- バッテリー：8800mAh- 認証方式：顔認証- 通信：Wi-Fi（2.4GHz / 5GHz）- 付属品：専用ケース、キーボード、マウス、タッチペン、保護フィルム、有線イヤホン