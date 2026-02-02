原宿の街に新たなシンボル誕生。原宿『かんざし屋wargo』『 北斎グラフィック』同時リニューアルオープン

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、原宿かんざし専門店『かんざし屋wargo』および和柄傘専門ブランド『北斎グラフィック』の2店舗を同時にリニューアルオープンいたしました。

提灯とフラッグが目印の外観

今回のリニューアルでは、外観・内装ともに大幅な改装を実施。一目でわかる存在感のある外観と、商品点数を大きく拡充した売場構成により、原宿を訪れる国内外のお客様に向けて、日本文化の魅力をより体感できる店舗へと進化しています。

原宿の新たなシンボルを目指す外観デザイン

両店舗共通のリニューアルポイントとして、赤を基調とした大看板、提灯、フラッグを配した外観へ刷新しました。思わず足を止めたくなるデザインで、原宿の街並みに新たなアイコンとしての存在感を放ちます。

観光やショッピングの途中でも立ち寄りやすく、写真映えする外観は、原宿散策の新たな立ち寄りスポットとしても注目されています。

『かんざし屋wargo』

『かんざし屋wargo』店内大改装＆商品数＋2,500点の圧巻空間

今回のリニューアルでは、店内を全面的に大改装。

新たにとんぼ玉タワーを増設したほか、階段を上って店内に入った瞬間、視界いっぱいにかんざしが広がるよう、本棚型什器を一面に増設しました。

さらに、商品点数は＋2,500点以上と大幅に拡充。

日常使いから晴れの日まで幅広いシーンに対応するラインナップに加え、コンパクトで持ち帰りやすい点も、お土産として選ばれる理由のひとつです。

自分用にも贈り物にも、選ぶ楽しさを存分に味わっていただけます。

『北斎グラフィック』

『北斎グラフィック』商品数＋2,000点以上で圧倒的ボリュームへ

北斎グラフィックでは、売場レイアウトを見直し、商品ラック数を増設。

これにより、和柄傘を中心とした商品点数が2,000点以上増加し、これまで以上に多彩な柄やデザインから選べる、圧倒的な商品ボリュームを誇る店舗へと生まれ変わりました。

日常使いはもちろん、雨の日のお出かけやファッションアイテムとして、また海外のお客様向けの日本土産としても、選ぶ楽しさを存分に味わっていただける売場構成となっています。

原宿散策の新たな立ち寄りスポットとして

今回のリニューアルを通じて、和心は原宿というカルチャー発信地において、

「見る・選ぶ・体験する」日本文化の楽しさを感じられる実店舗づくりをさらに推進してまいります。

原宿散策の途中や観光の合間に、ぜひ新しく生まれ変わった原宿『かんざし屋wargo』『北斎グラフィック』へお立ち寄りください。

■店舗概要

店舗名：原宿 かんざし屋wargo 北斎グラフィック

所在地：東京都渋谷区神宮前4-28-14原宿BOX

営業時間：12：00～20：00

『かんざし屋wargo』について

日本の文化である伝統工芸と現代デザインを融合させた簪（かんざし）を取り扱う、日本随一の手作りかんざし専門店です。企画・デザイン・生産店作り（webデザイン）・販売のすべての工程を自社で行う「製造元直販」を行うことで、誇りを持ったモノ作りを実践しています。

HP：https://wargo.jp/collections/kanzashi

X：https://x.com/kanzashiyawargo

Instagram：https://www.instagram.com/kanzashiya.theichi/

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

HP：https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic

X：https://x.com/hokusaigraphic/

Instagram：https://www.instagram.com/hokusaigraphic/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 182名（非正規社員を含む）

資 本 金： 1,036,686,564円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index