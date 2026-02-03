ニューライフニューデザイン株式会社は、春の新生活に向けた緊急支援策として、Amazon.co.jpにて販売中の「Windows 11 正規DSP版ライセンス」が、表示価格から3,000円OFFとなる特大クーポンを2026年2月3日（火）より配布します。 本キャンペーンは、昨年 2025年10月のWindows 10 一般サポート終了に伴い、セキュリティリスクが高まっている古いPCの救済策として、多くのお客様にWindows 11へ移行していただけるように、利益度外視の還元施策として【還元総額1,000万円（先着3,300名様）】まで大幅に予算を拡大いたしました。期間中はさらに購入価格の5%のAmazonポイントを追加還元させていただきます。

■ご注意：早期終了について

ひとりでも多くのお客様にお届けするため、予算を1,000万円（3,300本分）まで用意いたしましたが、3,000円OFFという割引率の高さから、期間終了（3月2日）を待たずに上限に達する可能性がございます。 ＊3,300名様に達した時点で、システム上クーポンは即時終了となりますので、お早めの確保をお願いいたします。

当社のDSP（Delivery Service Partner）版は、当社の元マイクロソフト日本エリアセキュリティ責任者が選定した、安心の正規ライセンス DSPライセンス です。パッケージ版に比べて導入コストを大幅に抑えることができ、個人ユーザー様から法人まで幅広くご利用いただけます。さらに、当社では 元マイクロソフト・日立エンジニアによる技術サポートを24時間以内に対応。購入後も安心してお使いいただけます。

販売ページURL

https://amzn.asia/d/01aB9qDF (短縮URL)

販売期間

2026年2月3日 ～3月2日 ＊1,000万円（3,300本分）の規定数量超は通常価格に戻ります

会社概要

企業名： ニューライフニューデザイン株式会社代表取締役： 瀬川正博所在地： 和歌山県西牟婁郡白浜町2927-1435設立： 2015年事業内容：小型PCのOEM販売、ワンボードコンピューターのシステム販売資本金：5,000,000円経歴： ●パナソニック株式会社/システムエンジニア ●トレンドマイクロ株式会社/プロダクトマネージャー ●マイクロソフト株式会社/日本エリア セキュリティ推進責任者