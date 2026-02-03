◆ 製品概要

純正モニターが小さい／見づらい。ナビとエンタメを切り替えるたび、視線と操作が散る。長距離になるほど、疲労として効いてきます。GetPairr Vista 1.0は、車内に“もうひとつの表示系”を増設する11インチポータブルディスプレイ。ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoに対応し、設置して電源を入れるだけで、ナビ・音楽・通話・メッセージなどの操作性を引き上げます。

◆ キャンペーン情報

対象製品：GetPairr Vista 1.0プロモコード：FAARXGLJ（15%OFF、クーポン併用可）コード＋クーポン適用後（実質お支払い）：13,838円期間（JST）：2026年2月3日 08:00 ～ 2026年2月20日 23:59商品ページ（Amazon）：

※Amazonの購入画面にてプロモコードをご入力ください。※在庫状況等により、予告なく終了する場合があります。

◆ 主要機能

① 11インチ高精細ワイドHDで、視認性を底上げ

地図の分岐、案内表示、文字情報。見落としやすい“細部”を、視界に残す。運転中の情報確認を、より確実にします。

② ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応。ケーブル運用を最小化

初回設定後は、日常運用を軽く。ナビ・通話・音楽・メッセージを、いつものUIでテンポよく使えます。iPhone／Android混在環境でも運用を一本化できます。

③ 音声出力の選択肢を確保（BT送信／FM／AUX）

車両側の環境に合わせて、音の通し方を選べる設計。「つながらない」「音が出ない」を回避しやすく、導入後の運用安定に寄与します。※車両仕様・環境により最適な接続方式は異なります。

④ 置くだけ・付けるだけの増設。車両を選びにくいポータブル設計

純正環境を大きく変えず、“必要な部分だけ”を強化。通勤、営業、週末ドライブまで、用途に合わせて車内の表示環境をアップグレードします。

◆ 推奨ユーザー

純正モニターが見づらい／小さいと感じている方ワイヤレスCarPlay／Android Autoで、配線ストレスを減らしたい方ナビとエンタメを、より大きく・わかりやすく使いたい方車両を大きく弄らずに、体感だけ上げたい方

◆ 注意事項

安全のため、走行中の注視・操作は避け、設定変更等は停車中または同乗者が行ってください。

◆ まとめ

“視認性が上がると、運転はラクになる。”GetPairr Vista 1.0は、11インチの大画面とワイヤレスCarPlay／Android Autoで、車内の情報確認と操作テンポを引き上げるポータブルディスプレイです。純正の弱点を、増設で補う。いまならキャンペーンで、実質13,838円まで導入ハードルを圧縮。商品ページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT3CNQBBプロモコード：FAARXGLJ（15%OFF）／クーポン併用可