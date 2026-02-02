CIC、初の中東拠点がサウジアラビア・ジェッダに誕生。グローバル・イノベーションネットワークが新フェーズへ

CIC Japan合同会社

CIC （本社：マサチューセッツ州ケンブリッジ、CEO：デニース・メドレンカ）は、サウジアラビア・ジェッダにおいて Wadi Jeddah Innovation Hub が正式にオープンし、CICグローバル・ネットワークに加わったことをお知らせします。

本拠点は、CIC Fukuokaに続く世界で6ヶ国目・11番目のCIC拠点 となります。

これにより、北米・欧州・日本を軸に展開してきたCICネットワークは、中東という新たな成長エリアへと広がり、世界各地のイノベーションが立体的につながるフェーズへと進化します。



近年、サウジアラビア は、エネルギー分野に依存しない経済構造への転換を目指し、国家規模で大胆な改革を推進しています。その中核施策の一つが、国内各地で進められている「イノベーション・ディストリクト（現地では“テクノ・バレー”）」の創設です。

CICとWadi Jeddahのパートナーシップは、サウジアラビアにおけるイノベーション・ディストリクトをテーマとした全国会議での出会いをきっかけに始まりました。ジェッダにおいてスタートアップ・エコシステムを本格的に育てるという共通のビジョンのもと、CICがどのように実質的な価値を提供できるかを検討した結果、大学および都市全体から生まれるスタートアップ活動の中核拠点として、約10,000平方フィート（約930平方メートル ）のイノベーションセンター を共同で開発するに至りました。

本拠点は、サウジアラビア最大の大学である キング・アブドゥルアズィーズ大学に隣接し、起業家、研究者、イノベーターが交差する場として、大学発の知見や研究成果を実社会へとつなぐ役割を担います。

CIC Catalyst のパートナーである ドゥーガン・シャーウッド(Dougan Sherwood)は次のように述べています。



「Wadi Jeddahとの協働では、世界水準のイノベーション拠点を立ち上げ、運営するための知見を共有すると同時に、ジェッダの大学人材や起業家を真にグローバルなエコシステムへと接続することに注力してきました。Wadi Jeddah Innovation Hubの開設は、地域に根差しながら世界とつながる、持続可能なイノベーション・プラットフォーム構築に向けた力強い第一歩です。」

Wadi Jeddah Innovation Hubは、ジェッダを将来的にグローバルなイノベーション都市として確立するための長期戦略におけるフェーズ1と位置づけられています。重点分野は、ヘルステックおよびバイオテクノロジー、スマートシティおよびモビリティ、フードテックおよび製造、先端材料および先端製造の4領域です。

26年以上にわたり世界各地でイノベーション拠点を支援してきた経験を活かし、CICは本パートナーシップにおいて、計画策定からプログラム設計、立ち上げ、運営に至るまで、拠点運営に関する包括的な助言を提供しています。CICが拠点を直接運営するのではなく、知識・ツール・ベストプラクティスを移転することで、地域主体による長期的な成功を実現する点が、本取り組みの大きな特徴です。

Wadi Jeddah イノベーション＆アントレプレナーシップ部門 ゼネラルディレクターの マジッド・ヌール博士(Dr. Majid Nour) は次のように述べています。

「CICとのパートナーシップにより、研究と人材を市場で通用するソリューションへと転換する新たな協働モデルが実現しました。これはサウジアラビアのイノベーション推進と経済多角化の目標を力強く後押しするものです。」

Wadi Jeddah Innovation HubのCICグローバル・ネットワークへの参画は、協働とコミュニティを核とするCICの思想が、北米・欧州・日本に加え、中東へと広がっていくことを象徴しています。

日本の企業、大学、研究機関にとっても、本拠点は中東との新たな連携や共創の扉を開く重要なハブとなります。

CICについて

CIC は、起業家やスタートアップ企業の成長を支援するイノベーション・キャンパスの運営を行うグローバルリーダーです。1999 年に米国マサチューセッツ州・ケンブリッジ・ケンダル・スクエアに初めて設立された同社は、現在、米国、欧州、アジアにおいて合計 9 万平米以上の共有ワークスペース、ウェットラボ、イベントスペースを運営しています。世界各地の CIC では、スタートアップの成長に資する最高の環境を提供することを通じて、各地域の課題を解決しようとする起業家から、グローバルレベルの課題に取り組む起業家まで、営利/非営利の分類を問わず、累計 1 万社以上の多様なスタートアップの事業成長に貢献しています。