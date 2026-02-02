エイトビット株式会社、シンヨー株式会社の施工管理派遣事業を取得

エイトビット株式会社

エイトビット株式会社（本社：東京都豊島区、グループ代表：茂手木 雅樹、以下「エイトビット」）は、シンヨー株式会社（本社：神奈川県川崎市川崎区、代表取締役社長：岩井 邦夫、以下「シンヨー」）が長年にわたり展開してきた施工管理派遣事業を、事業譲渡により取得することについて合意いたしました。

事業取得の背景：CONST-Xの成長戦略をさらに強化するために

エイトビットは2025年12月1日より、施工管理 × IT × AIを融合した育成プラットフォーム「CONST-X」を始動しました。

CONST-X Academyによる未経験者育成やAI施工リテラシー教育、資格取得支援など、育成を中心としたモデルを展開しています。

一方で、育成した人材が現場で活躍し、長期的にキャリアを形成していくためには、以下の要素が不可欠です。

- 大手建設会社との強固な顧客基盤- 現場理解に根ざした派遣・紹介の運用ノウハウ- 施工管理技術者ネットワーク- 配属先の確保と供給力

今回の事業取得により、CONST-Xの成長を加速させる基盤が整います。

シンヨー株式会社：90年以上の歴史を持つ建設領域専門企業

シンヨー株式会社（代表取締役会長：中尾 祐輔／代表取締役社長：岩井 邦夫）は、昭和5年創業、従業員218名、資本金5億円を誇る老舗企業です。

同社は、

- マンションリニューアル事業- インフラ工事- 施工管理派遣・紹介予定派遣

を展開し、90年以上にわたり建設領域に深く根ざした事業を行ってきました。

特に施工管理派遣においては、大手建設会社との継続取引や、現場を理解した技術者供給力を強みに、信頼性の高いサービスを提供し続けています。

シンヨーの持つ現場力が、エイトビットの育成力・供給力と組み合わさることで、施工管理領域における大きな相乗効果を生み出します。

事業取得により実現する統合効果

3年間で1000名の施工管理技術者を輩出する国土強靱化への貢献

- CONST-Xの育成基盤 × シンヨーの供給基盤未経験者育成 → 配属 → 長期キャリア形成まで、一貫した価値提供を実現します。- 大手クライアントへの供給力を大幅強化シンヨーが築いた大手顧客基盤に対し、CONST-Xで育成した人材の供給が可能となります。- 経験者・即戦力層の採用も拡充施工管理技術者ネットワークを統合し、未経験・経験者の両輪を強化します。- 業界課題「育成不足×供給不足」への構造的アプローチ教育と実務供給の統合により、施工管理領域の慢性的な人材不足に本質的に対応します。

今回の取り組みにより、施工管理技術者の育成・供給体制を強化し、災害復旧、インフラ保全、再開発プロジェクトなどを通じて、日本の国土強靱化への貢献をさらに拡大していきます。

施工管理人材は、国土保全や社会インフラの維持に不可欠な存在であり、その安定的な供給力を確保することは、建設業界のみならず社会全体にとって重要な課題です。

エイトビットは、施工管理人材の育成と供給を通じて、建設業界における慢性的な人材不足の解消を目指し、日本のインフラ維持・災害復旧・都市開発を支える仕組みづくりを「CONST-X」の使命と位置づけています。

また当社は、今後3年間で1,000名の施工管理技術者を輩出することを目標に掲げ、業界の未来を担う人材基盤の強化に、継続的かつ大規模に取り組んでまいります。

エイトビットグループ代表：茂手木 雅樹 コメント

「CONST-Xは、施工管理 × IT × AIを掛け合わせた新しい育成モデルです。今回、シンヨー株式会社の施工管理派遣事業を取得することで、育成と供給の両基盤が整い、施工管理人材の量と質を大きく引き上げる体制が整いました。

また、施工管理技術者の安定供給は、災害復旧やインフラ整備など、日本の国土強靱化に欠かせない社会的基盤の維持に直結します。

90年以上の現場ノウハウを持つシンヨーと、育成力を持つエイトビットが力を合わせることで、建設業界の未来に貢献してまいります。」

取得対象事業の会社概要：シンヨー株式会社

会社名：シンヨー株式会社

所在地：神奈川県川崎市川崎区大川町8番6号

設立：昭和27年4月30日（創業：昭和5年5月15日）

資本金：500,000,000円

従業員数：218名（2025年6月30日時点）

代表取締役会長：中尾 祐輔

代表取締役社長：岩井 邦夫

事業内容：マンションリニューアル事業、インフラ事業、施工管理派遣・紹介予定派遣事業

URL：https://www.sinyo.com/

