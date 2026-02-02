ナチュラルスマイルピザが挑戦！ジャンクフードピザ第一弾を発売

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、2026年2月3日（火）より「ジャンクフードピザ第一弾」として新商品『フライドポテトハンバーグ』『フライドポテトWハンバーグ』を販売開始いたします。

フライドポテト×ハンバーグ×チーズという背徳感あふれる組み合わせを、ピザとして大胆にアレンジした、ガッツリ系・満腹系の新感覚ジャンクフードピザです。

■ フライドポテトとハンバーグを豪快にのせた“満腹系ピザ”

トマトソースをベースに、ジューシーなハンバーグとフライドポテトをたっぷりトッピング。さらにベーコンの旨み、MIXチーズのコク、仕上げにパルメザンチーズとケチャップを加えることで、ジャンク感と食べ応えをとことん追求した一枚に仕上げました。

■ 生地は2種類から選択可能（Mサイズ限定）

本商品はMサイズ限定での提供となり、生地は以下の2種類からお選びいただけます。

パン生地：外は香ばしく、中はふんわり。ボリューム系トッピングと相性抜群。

クリスピー生地：薄く焼き上げたサクサク食感。軽快にジャンク感を楽しめる生地。

■ 商品概要

フライドポテトハンバーグ

価格：税抜1,280円（税込1,382円）

生地：パン生地／クリスピー生地（選択可）

トッピング：トマトソース／ハンバーグ／フライドポテト／パルメザンチーズ／ベーコン／ケチャップ／MIXチーズ

フライドポテトWハンバーグ

価格：税抜1,480円（税込1,598円）

生地：パン生地／クリスピー生地（選択可）

※ハンバーグを2枚使用

トッピング：トマトソース／ハンバーグ（2枚）／フライドポテト／パルメザンチーズ／ベーコン／ケチャップ／MIXチーズ

■ 販売開始日

2026年2月3日（火）～

■ ご注文方法

ご注文は、各店のお電話・店頭・モバイルオーダーにて承っております。お電話・モバイルオーダーはいずれも時間指定が可能なため、ご希望のお時間に合わせてスムーズにお受け取りいただけます。

■ 販売店舗

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8／099-263-5777

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 レジデンス武岡1階／099-284-8776

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13／099-202-3517

■ 会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

所在地：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、石焼き生パスタ専門店「魔法のパスタ 伊集院店」の運営

ナチュラルスマイルピザ公式ホームページ :https://naturalsmilepizza.com