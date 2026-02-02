【期間限定】my route でランタンフェスを楽しもう！長崎ランタンフェスティバルに行ける路面電車・バスが、半額で1日乗り放題！

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」では、長崎自動車株式会社および長崎電気軌道株式会社と連携し、2026年2月4日（水）10時00分から2月23日（月・祝）23時59分までの期間中、以下の2種類のデジタル乗車券を特別価格で販売いたします。

■【my routeアプリ限定・キャンペーン対象乗車券】

１. 長崎電気軌道 1日乗車券

通常価格600円 → 300円

２. 長崎市内バス共通24時間フリーパス「ながさき旅パス 24-hour」

通常価格900円 → 450円

ランタンフェスティバル会場の新地中華街周辺へは、路面電車やバスでのアクセスが便利。

期間中は混雑も予想されるため、公共交通を使った移動がおすすめです。

今回のキャンペーンを利用すれば、

・路面電車・バスが１日乗り放題

・現金の用意や小銭のやりとり不要

・スマホひとつで購入から利用まで完結

と、普段よりもスムーズに長崎市内を移動できます。

デジタル乗車券は各1,000枚限定で、my routeアプリからのみ購入可能です。

1人につき各乗車券1枚までとなっています。

ランタンフェスティバルのお出かけや、市内散策、グルメ巡りに、ぜひ「my route」限定のお得な1日乗り放題乗車券をご活用ください。

【販売期間】

・2026年2月4日（水）10時00分から2月23日（月・祝）23時59分

【利用期間】

・2026年2月6日（金）10時00分から2月23日（月・祝）23時59分

【対象チケット（my route限定販売）】

・長崎電気軌道 1日乗車券（300円）

・長崎市内バス共通24時間フリーパス「ながさき旅パス 24-hour-」（450円）

【販売枚数】

・各1,000枚限定

【購入方法】

・スマートフォンアプリ「my route」

【キャンペーン詳細】

https://top.myroute.fun/campaign/ticket/nagasaki2602

※「長崎ランタンフェスティバル」は一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会の登録商標です

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【本件に関するお問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

Email：myroute_pr@globaltfs.com