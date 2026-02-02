楽天カード、「楽天トラベル」予約時の支払方法で分割払いに対応開始

楽天カード株式会社

楽天カード株式会社（以下「当社」）は、楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」の国内宿泊と「ANA楽パック」、「JAL楽パック」（注1）を対象に、本日2月2日（月）から「楽天カード」を利用した予約時の支払い方法として、分割払いが選択できるようになりました。

「楽天トラベル」におけるクレジットカード決済は一括払いのみに対応していましたが、分割払いを導入したことにより、「楽天カード」を利用した予約においても3回払いから最大24回払いまでの分割払い（注2）が選択できるようになりました。ユーザーは、ライフスタイルや予定に合わせて計画的に旅行代金を支払うことが可能となり、希望の宿泊施設や宿泊プランをより選びやすくなるなど、利便性が向上します。

当社は、2005年7月の「楽天カード」の発行以来成長を続け、カード発行枚数は2025年9月末時点で3,301万枚を超え、楽天グループの各種サービスとのクロスユース促進ならびにグループ内外におけるキャッシュレス決済の普及等に向けて積極的に取り組んでいます。

今後も、当社は社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります。

（注1）「ANA楽パック」「JAL楽パック」は、航空券と宿泊施設やレンタカーを目的や予算に応じて自由に組み合わせることができるパッケージツアー商品です。

（注2）3・5・6・10・12・15・18・20・24回から選択可能です。分割払いの利用には手数料がかかります。詳細は以下のページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/adjustment/service/