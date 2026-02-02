AvePoint Japan とrakumo 、情報共有とエンゲージメント向上を支援する「rakumo ボード for Microsoft 365」を本日より提供開始

AvePoint Japan株式会社

法人向けクラウドデータマネジメントを手がける AvePoint Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩光 献、以下 AvePoint Japan）と、SaaSサービスの開発・提供を行う rakumo 株式会社 （本社 ： 東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO 清水孝治、以下 rakumo）は、 Microsoft 365向けアドオン製品の共同開発第二弾として、社内掲示板・情報共有ツール「rakumo ボード for Microsoft 365」を本日より正式にリリースしたことをお知らせいたします。

■ 背景と目的

ハイブリッドワークの普及により、社内の情報伝達のスピードと質が問われる中、多くの企業で「重要な通知が埋もれてしまう」「一方的な発信になり、従業員の反応が見えない」といった課題が顕在化しています。

AvePointとrakumoは2025年9月より、Google Workspaceで121万ID以上の実績を持つrakumo製品をMicrosoft 365向けに最適化して提供する業務提携を開始しました。第一弾の「rakumo カレンダー」「rakumo コンタクト」に続き、この度、組織内の情報共有を円滑にする社内掲示板「rakumo ボード for Microsoft 365」の提供を開始いたします。本製品の投入により、Microsoft 365 ユーザーの利便性向上と組織のエンゲージメント強化を強力に支援します。

■ 「rakumo ボード for Microsoft 365」の概要

本製品は、Microsoft 365のプラットフォーム上で動作する、日本企業の文化に最適化された社内掲示板サービスです。

1.「伝わる」直感的なUI/UX

マニュアル不要で誰でも簡単に投稿・閲覧ができるデザインを採用しました。リッチテキストエディタにより、画像や装飾を用いた表現力豊かな情報発信が可能です。

2. 双方向のコミュニケーションを活性化

投稿に対する「グッジョブ！」（リアクション）やコメント機能により、情報の認知だけでなく、従業員同士のポジティブな相互作用を生み出します。

3. Microsoft 365 とのシームレスな連携

Microsoft Entra IDとの連携はもちろん、Microsoft Teams 上でのアプリ利用や、Microsoft 365 Copilot を用いた情報活用も可能です。日常業務のフローを止めることなく、スムーズに情報へアクセスできます。

4. モバイル対応で現場の情報をリアルタイムに共有

スマートフォンやタブレットからでもPC同様の操作感で利用できるため、外出先や店舗・工場などの現場にいる従業員へも確実に情報を届けます。

rakumo ボード 画面イメージ

製品紹介ページ：https://pages.avepoint.co.jp/rakumo.html

■ AvePoint Japan株式会社 代表取締役社長 塩光 献 のコメント

「rakumo様との強力なパートナーシップにより、第二弾製品となる『rakumo ボード for Microsoft 365』を無事にリリースできたことを大変嬉しく思います。Microsoft 365の高度なセキュリティとガバナンスを維持しつつ、日本のビジネスシーンに即した使い勝手を提供することで、お客様のデジタルワークプレイスの価値を最大化できると確たる手応えを感じております。」

■ rakumo 株式会社 代表取締役社長 グループCEO 清水 孝治 のコメント

「AvePoint Japan 様との業務提携発表以来、共同開発を進めてまいりました『rakumo ボード for Microsoft 365』を、第二弾製品として皆様にお届けできることを大変嬉しく思います。 ハイブリッドワークが定着する中、円滑な情報共有と社内コミュニケーションの活性化は多くの企業様にとって喫緊の課題です。本製品が、Microsoft 365 環境での『心地よさ』と『伝わりやすさ』を通じて、日本企業の皆様のエンゲージメント向上に貢献できると確信しております。」

■ 会社概要

【AvePoint Japanについて】

本社：東京都港区高輪 4-10-18京急第一ビル 11F

事業内容：クラウド導入・運用管理支援・デジタルワークプレイス製品の開発・販売、左記に付随した導入支援サービス

株主：AvePoint Inc.

※ AvePointについて

2001年に米国で創設されたデータセキュリティ、ガバナンス、レジリエンスの分野で世界的にリードする企業です。現在、世界11カ国に事業を展開し、25,000社以上のお客様にクラウド環境へのデータ移行から、移行後の運用管理、データのバックアップまで、企業の IT 部門が抱える課題に対し包括的なソリューションを提供しています。2021年NASDAQ上場。

コーポレートサイトURL： https://www.avepoint.co.jp

【rakumo 株式会社について】

本社 ：東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階

設立 ： 2004年12月17日

資本金 ： 396,884千円（2024年12月末現在）

代表者 ： 代表取締役社長グループCEO 清水孝治

事業内容 ： rakumo製品の開発・販売、情報通信機器、ソフトウエアの販売、左記に付随した導入支援サービス

コーポレートサイトURL ： https://corporate.rakumo.com/

製品サイトURL： https://rakumo.com/

【報道関係者お問合せ】

AvePoint Japan株式会社 広報

E-Mail：Marketing_JP@avepoint.com

Tel: 03-6853-6300

rakumo 株式会社： 経営管理部 担当／石曽根、高橋

E-mail： rakumo-ir@rakumo.com

Tel： 050-1746-9891

※本リリースに記載されている会社名/製品名/サービス名は、当社または各社/各団体の商標もしくは登録商標です。

※リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。