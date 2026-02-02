美容のプロ必見！SEVEN BEAUTY株式会社が「ビューティーワールドジャパン 福岡」に出展します。

SEVEN BEAUTY株式会社美容のプロ向けの総合美容メーカーSEVEN BEAUTY（セブンビューティー）株式会社（本社：東京都台東区、代表：金 祥民（キム サンミン））は2026年2月16日(月)～18日(水)にマリンメッセ福岡で開催される「ビューティーワールドジャパン福岡」に出展いたします。

セブンビューティーは2026年2月16日(月)～18日(水)にマリンメッセ福岡で開催される、ビューティーに関するあらゆる製品、サービス、情報、技術が国内外から一堂に集う総合ビューティー見本市「ビューティーワールドジャパン福岡」に出展いたします。

POINT１.新商品が続々登場！

BWJ大阪では、初日の午後には3日分の在庫が完売してしまった、次世代ヴィーガンニードル美容液「ハリマロ ショット1000」が新登場！

低刺激なのに肌への効果が体感できる新感覚の導入美容液です。

また、ハリマロシリーズよりトナーパッドが初お披露目！角質ケアと保湿ケアができる拭き取りパッドです。

「ハリマロ ショット1000」との併用がおすすめ！是非一度お試しください。

POINT２.人気商品の体験コーナー

人気商品の体験コーナーをご用意いたします！

超ロングセラー商品！30,000ppmの高濃度炭酸が発生するブランソーダ炭酸パックをお手元でお試しいただけます。

使用後のしっとり感や透明感をご体感ください！

POINT３.セブンビューティーといえばシートマスク！全23種類を販売！

セブンビューティーといえば、コスパ最強シートマスク！

個包装から大容量まで、素材や成分にこだわったシートマスクを販売いたします！

展示会でいつも人気の7枚500円の7ビューティーマスク/ミックスセラムシートマスクや、展示会場限定！まるで美顔器のようなイルミグラシートマスクが登場！

沢山お求めいただくチャンスです！

※業務用シリーズ化粧品は展示のみとなり、現地での販売はございません。WEBオーダーシートにて展示会特別価格でご注文いただけます。

POINT４.【WEB予約特典あり】業務用エステ機器無料体験コーナー

美容業界のプロフェッショナル向けに、話題の業務用エステ機器をご紹介。

今回特におすすめするのは、

１.「次世代フェイシャル革命」プラズマを使用したフェイシャル機器「プラソン」

２.「極上の至福体験」痛くない吸引×心地よいラジオ波「プロケアXP」

この機会にぜひご体感ください！

※体験は1パーツのみとなります。全身体験ではございません。

事前予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffhVnBPAdvGoq4AoF27XEqaMg_UAMXZXDjPsQxeLHGQSvITA/viewform申し込み期間：2月13日(金)12時まで

機器ラインナップはこちら :https://7beauty-machine.com/lineup/業務用エステ機器専用サイト7BEAUTY MACHINE PRO

POINT５.ただ塗る時代は終わり。導入で“結果”が変わる

エステ業界で話題の脂肪溶解美容液「レモンボトル」と、低温大気圧プラズマで美容成分を深層まで届ける最新マシン「プラソン」。この2つを組み合わせた特別体験をご用意しました。

●ただ塗布するだけでは届かない成分を、肌の奥へ。

●即効性と持続性を兼ね備えた、次世代の痩身・美肌ケア。

「結果が見える新メニューを探している」サロンオーナー様に、ぜひ体感していただきたい特別体験です。体験希望の方は下記よりお申し込みをお願い致します。

プラソン×レモンボトル体験申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qGB9tev9_mF-P5kk4KbuS0f1r5sPrAlKAuhiA2HAG0AYZg/viewform

POINT６.体験機器ラインナップ

RFと真空バキュームで脂肪にアプローチしながらEMSで引き締め。時短施術も可能！プラズマの殺菌作用で肌を整え、プラズマ導入で美容成分をぐんぐん浸透！プラズマで頭皮の皮脂汚れを取り除き、頭皮に美容液を浸透。プラズマの力で髪のトリートメント効果も叶えますプロケアＸＰより吸引力・ラジオ波の出力アップ痩身効果により特化しお客様の理想のボディに仕上げます肌の内側から温めて脂肪燃焼効果を高め、V字小顔に導きます！コンパクトかつ軽量で操作も簡単！！お手軽にボディメイク可能！

POINT７.数量限定！プロケアPOTOII×PROBODY

＼アウトレットセール開催／

業務用フェイシャルマシン「プロケアPOTOII」EMSトレーニングマシン「PROBODY」が最大50%OFFで登場！

＼今だけの特別価格でサロンの導入コストを大幅カット／

数量限定につき、在庫がなくなり次第終了となります！

機能・性能は通常品と同じ！お早めにお申し込みください！

アウトレットセール申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzOUCfIIS_GVTQOLv7GDDsgXDRh27ss7OQgThL0atukQR7Tw/viewform

POINT８.選ばれるラッシュリフト商材のご紹介

導入サロン数17,400件突破のリフト剤『プロシステム』を福岡でもBWJ価格にて販売！ その他施術用品やロッドなども併せてお得にご紹介いたしますのでまとめてお買い求めいただけます。束感に必須のコーティングも多数ご用意しております。

POINT９.Instagramでも話題の電動・手動ソファ

問い合わせ数No.１の電動昇降リクライニングソファを福岡BWJでもご紹介！

施術のしやすさ、お客様の快適さを是非ご体感くださいませ。アイラッシュだけでなくネイル、エステなど１台でメニューの幅が広がります。

お得な展示会WEBオーダー※展示会来場者限定

開催概要

ビューティーワールドジャパン 福岡

マリンメッセ福岡A館

2026年2月16日(月)-18日(水)

10:00-17:00（最終日：16:30）

※安心してご来場いただくために「来場事前登録」が必要です

ご来場を予定されている方は、ビューティーワールドジャパンへの事前登録をお願いいたします。来場事前登録はこちら :https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

【会社概要】

会社名：SEVEN BEAUTY株式会社

設立年月日：2000年3月1日

事業内容 ：エステ・ネイル・まつげエクステ・理美容などの業務用サロン用品や化粧品の製造販売メーカー

URL：https://www.sevenbeauty.co.jp/

ECサイト：https://7beauty.jp/

一般向けECサイト：https://lalamaru.jp/

【お問合せ先】

SEVEN BEAUTY株式会社

e-mail: info@sevenbeauty.co.jp

Tel ：03-5812-7979

受付時間：平日9:30～18:30、土曜・祝日9:30～15:30（※日曜除く）