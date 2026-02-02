ヘアケアブランドb.ris（ビーリス）から、白髪を彩り、美しさを纏う新シリーズ「b.ris veil（ビーリスベール）」誕生！日本初の成分配合処方*1で、染めるたびに「美しさ」と「輝き」を。

tellas株式会社

tellas株式会社（本社：福岡県）は、白髪世代の髪の変化に寄り添う新シリーズ【b.ris veil（ビーリスベール）】を新たに立ち上げ、第一弾として「モイストカラーシャンプー（ブラック・ダークブラウン）」を2026年2月2日（月）より発売します。

特設サイト：https://b-ris.shop/hp/b-risveilmoist

※1 日本初の成分の組み合わせ。カラーシャンプー（＝髪を染める色素を配合しているシャンプー）を調査対象とした。 グルコノラクトン、レブリン酸、クエン酸、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ダイズタンパク、γドコサラクトンの組み合わせ配合（2025年9月25日、TPCマーケティングリサーチ（株）調べ）

b.ris veil シリーズ誕生の背景

2030年には総人口の平均年齢が50歳を超えると*2推計されており、白髪への悩みを持つ方は今後さらに増加することが予測されます。 実際に40代～80代の女性が抱える髪の悩みは「白髪」が最も多く、その数は全体の半数以上。 さらに「パサつきやうねり」を合わせた2つの悩みが全体の8割以上を占めており、白髪ケアとエイジングケアの両方が切実に求められています*3。

■ターゲットが抱える「美のジレンマ」

多くの女性が白髪ケアを求めている一方で、白髪染めをする際の悩みとして「時間がかかってめんどくさい」「髪が傷む気がする」というお悩みが挙げられています*4。

美容室に頻繁に通う時間が取れない中で、いかにセルフケアで「白髪ケア」と「エイジングケア」の両立が今、切実に求められています。

そこでb.ris veilが着目したのは、このような仕事や家庭で多忙な毎日を送りながらも、自分への投資を大切にする女性像です。

※2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」

※3 生きかた上手研究所「40～80代女性のファッション・美容に対する意識実態調査（2024年）」

※4 スタージュ株式会社「「髪悩みと白髪ケア」について、40代から60代の大人女性にアンケート（2025年）」

b.ris veil シリーズについて

年齢を重ねるにつれ、生え際やこめかみの白髪、髪の細さ、ボリュームダウン、そしてパサつきといった悩みは深刻化します。多くの女性が「自宅で高品質なケア」を求めている一方で、これまでの白髪染めには「髪が傷む」「アレルギーリスク」といった不安もつきまとっていました。

b.ris veilは、「白髪はポジティブな個性」という考えのもと、自分に自信を持ち、彩りのある毎日を送っていただくためのブランドとして誕生しました。 『髪にベールを、毎日に輝きを。』というコンセプトを掲げ、単なる表面的なコーティングではなく、独自の技術で成分を深く長く定着させ、髪と肌の根本からアプローチします。

今回の新商品は、日本で初めて「トステア(R)」発想の成分を組み合わせたカラーシャンプー*5であり、染毛と同時に髪の芯から髪質を改善することを目指した次世代のケアアイテムです。

コンセプト

「髪にベールを、毎日に輝きを。」

年齢とともに変わりゆく髪の表情や悩み。

それは、あなただけの個性であり、人生の輝きでもあります。

個性をケアするのも、彩るのも、デザインするのも、あなた次第。

私たちはあなたの個性に寄り添い、お手伝いをします。

あなたの個性が、より輝きを纏いますように。

あなたの毎日が、より鮮やかで輝きに満ちたものになりますように。

商品のポイント

1. 日本初*6の処方を獲得したカラーシャンプー

※6 日本で初めて「グルコノラクトン、レブリン酸、クエン酸、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ダイズタンパク、γ-ドコサラクトン」を配合したカラーシャンプーと認定。

2. 熱を味方にする「酸熱トリートメント」発想

ドライヤーなどの熱と反応し、ナノ化した染料や補修美容成分の定着を強化。熱を利用してうねり・広がりを抑制し、使うたびにツヤとまとまりを生み出します。

3. ナノ化技術による高効率染毛

HC染料やヘナをナノ化することで浸透力を最大化し、ムラなく自然な髪色へ。染毛と補修のWアプローチにより、色持ちと質感の向上を両立へアプローチ。

4. 贅沢な頭皮ケアと天然オイル

シア脂、アルガンオイル、オリーブ果実油、ツバキ種子油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、マカデミア種子油、アボカド油、ヒマワリ種子油など、天然オイルを贅沢に配合。が髪を包み込み、キューティクルを整えます。

5. アミノ酸×活性炭で心地よい洗浄感

アミノ酸系洗浄成分と活性炭によるきめ細かな泡で、必要な皮脂は残しつつ優しく洗浄。同時に、ドライヤー時のハリ/コシ/ボリュームにアプローチ。カラーシャンプーとは思えない洗浄感を実現しました。

6. 上品で爽やかな「ベルガモットジャスミン」の香り

ベルガモットをベースにした、爽やかで上品な香りです。 強すぎず、バスタイムをリラックスできる心地よさを再現。洗い流した後は、ほのかに残る程度で、香水や他の製品と干渉しません。

7. 安心のフリー処方

毎日使っていただきたいアイテムのため、頭皮への優しさを考え8つの無添加を実現しました。シリコン、鉱物油、石油系界面活性剤、合成ポリマー、紫外線吸収剤、パラベン類、エタノール、ラルレス系洗浄剤不使用。

ご使用方法

1. 髪と地肌を濡らした後、適量を手に取り、根元からしっかりと泡を行き渡らせます。

2. 全体になじませた後、しっかりとすすぎます。 ※さらに染めたい場合は、泡立てずに原液を髪に馴染ませて2～3分置いてください。

商品概要

■b.ris veil moist color shampoo（black／dark brown）

価格：4,980円（税込）

容量：280ml

香り：ベルガモットジャスミン

b.ris（ビーリス）ブランドとは

【髪がキレイになると、気持ちが軽くなる】をコンセプトに、

ヘアケアを通して少しでも自分自身のことをいたわる時間を提供することを目標にしています。

■b.ris（ビーリス）のブランドサイトはこちら

https://b-ris.shop/

会社概要

運営会社：tellas株式会社

本社：〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2丁目16-36

運営責任者：池田 匠汰