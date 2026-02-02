【カフェインレス飲料に関する調査】カフェインの摂取量をコントロールしている人は4割強、「夜や寝る前はカフェインを控える」が3割強。カフェインレス飲料の飲用者は約45％

マイボイスコム株式会社

■カフェインの摂取量をコントロールしている人は4割強、「夜や寝る前はカフェインを控える」が3割強。カフェインレス飲料の飲用者は約45％

■直近1年間にカフェインレス飲料を飲んだ人の飲用理由は「健康のため」が約25％、「睡眠の質を高めたい、寝る前でも安心して飲みたい」「リラックスしたい」が2割前後

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、『カフェインレス飲料』に関するインターネット調査を2026年1月1日～7日に実施しました。

本調査のカフェインレス飲料は、カフェインを含む飲み物のカフェインを除いたものや、その代替となるカフェインを含まないお茶類が対象です。水・牛乳・果汁ジュースなどは除きます。

調査結果をお知らせいたします。

1. カフェインコントロールの状況

カフェインの摂取量をコントロールをしている人は4割強です。

コントロールしている内容は（複数回答）、「夜や寝る前はカフェインを控える」が31.2％で最も多く、「時間帯によってカフェインの摂取量を変える」が9.5％、「体調が悪い時はカフェインを避ける」が8.2％、「カフェイン入り飲料を飲む量を決めている」が7.5％で続きます。

「夜や寝る前はカフェインを控える」は女性で比率が高く、特に女性10・20代や女性70代で顕著です。また、「体調が悪い時はカフェインを避ける」は男性10・20代や女性30～50代、「時間帯によってカフェインの摂取量を変える」は若年層で比率が高くなっています。

2. カフェインレス飲料の飲用頻度

カフェインレス飲料の飲用者は約45％です。

週1回以上飲む人は3割弱、カフェインレス飲料飲用者の6割強です。男性10～30代で比率が高く、飲用頻度が高いことがうかがえます。

3. 直近1年間に飲んだカフェインレス飲料の種類

カフェインレス飲料飲用者が直近1年間に飲んだ種類は（複数回答）、「麦茶」が48.8％、「カフェインレスコーヒー、デカフェコーヒー」が32.6％、「ルイボスティー」「ブレンド茶」が各20％台です。

「黒豆茶、ハト麦茶、とうもろこし茶」「ルイボスティー」「ハーブティー」は女性、「カフェインレス紅茶、デカフェ紅茶」は10～30代で比率が高くなっています。

4. カフェインレス飲料を飲む理由・きっかけ

直近1年間にカフェインレス飲料を飲んだ人に、飲む理由やきっかけを聞いたところ（複数回答）、「健康のため」が25.2％、「睡眠の質を高めたい、寝る前でも安心して飲みたい」が22.3％、「リラックスしたい」が19.3％です。

「睡眠の質を高めたい、寝る前でも安心して飲みたい」は女性や男性10～30代で高く、また10～30代では「カフェインの過剰摂取が気になる」も高くなっています。

日常的に飲む層では、「習慣になっている」の比率が高い傾向です。

5. カフェインレス飲料の飲用意向

カフェインレス飲料の飲用意向者は、「意識的に選んで飲みたい」「どちらかといえば選んで飲みたい」を合わせて約26％です。女性10～30代では各5割弱、カフェインレス飲料飲用者では5割強と高くなっています。

非飲用意向者（「どちらかといえば選んで飲みたいと思わない」「意識的に選んで飲みたいと思わない」の合計）は約45％、男性60～70代では6割前後です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆カフェインレス飲料で気に入っているもの／飲まない理由（全4,730件）



こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

