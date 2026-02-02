Picaro.aiが、カナダのPrime Video Ads運用で知られるAIメディアマネージャー Gigi と戦略的パートナーシップを締結

株式会社Picaro.aiPicaro.aiとGigiとの提携

株式会社Picaro.ai（以下、Picaro.ai）は、US市場においてPrime Video Adsを含むAmazon DSP運用で高い評価を得ているAIメディアマネージャー「Gigi」を提供するGigi社（トロント）と、日本国内においての戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。

本提携は、Picaro.aiがこれまでリードしてきたAmazonベンダー・セラーアカウント全体の運用およびスポンサード広告（Sponsored Ads）の高度化を起点に、

Gigiとの連携を通じてAmazon DSPおよびPrime Video Adsの強化を本格的に推進することを目的としています。

Picaro.aiの役割：Amazon運用の中核を担う立場からDSP・Prime Video Adsを拡張

Picaro.aiは、グローバルで展開するAmazonベンダーおよびセラーのアカウント全体運用を得意とするコンサルティング兼テクノロジーカンパニーです。

商品カタログ管理、SEO、アカウントヘルス、スポンサード広告運用までを含め、

Amazonというプラットフォームを中心とした事業運営の全てを支援する立場で、多くの企業を支えてきました。

特に、スポンサード広告においては、

運用の最適化だけでなく、事業成果に結びつく意思決定を重視した設計・改善を強みとしています。

その中核となるのが、 自社開発のアマゾンベンダー、セラーの分析・可視化ツール 「Picaro.ai（SaaSツール）」 です。

Picaro.ai（SaaSツール）は、

グローバルのAmazonベンダー・セラーアカウント全体を俯瞰した運用

Picaro.ai独自の分析手法による再現性のあるアカウント運用を実現

RUFUSに対応したカタログ作成をサポートする簡単診断機能

スポンサード広告を中心とした広告運用の実行力

を組み合わせることで、Amazon運用における再現性と説明可能性を重視した支援を行ってきました。

Gigiとの連携によるDSP・Prime Video Adsの強化

近年、Amazon広告はスポンサード広告中心の獲得型施策から、

Prime Video Adsを含むDSP・動画広告を活用したフルファネル戦略へと進化しています。

Gigiは、こうした変化が最も早く進んだUS市場において、

Prime Video Adsを含むAmazon DSP運用をAIが主体となって担う「AIメディアマネージャー」として実運用され、評価を高めてきました。

本提携においてPicaro.aiは、 Amazonアカウント運用およびスポンサード広告をリードする立場から、 Gigiと連携することでDSPおよびPrime Video Adsを戦略的に拡張していきます。

具体的には、 スポンサード広告やアカウント運用で培った知見・データを起点に、

DSP・Prime Video Adsを分断された施策としてではなく、Amazon上の統合的な広告戦略、フルファネル戦略の一部として設計・運用することを可能にします。

明確な役割分担による統合的なAmazon広告運用

本提携により、両社は以下のような役割分担のもと、日本市場に向けた支援を行います。

Picaro.ai：

Amazonベンダー・セラーアカウント全体の運用、スポンサード広告のリード、

AMCおよび自社ツール「Picaro.ai」を活用した高度な分析・可視化・意思決定支援

Gigi：

Prime Video Adsを含むAmazon DSP運用における判断・最適化をAIが担うメディアマネージャー

この連携により、 Amazon広告は 「スポンサード広告」「DSP」「Prime Video Ads」が分断された運用」から、 一貫した戦略と分析に基づく統合運用/フルファネル運用へと進化します。

今後の展望

Picaro.aiとGigiは、今後日本市場において、

エンタープライズ企業・グローバルブランドを中心に、

Amazonアカウント運用からスポンサード広告、DSP、Prime Video Adsまでを横断した

次世代のAmazon広告運用モデルを提供していきます。

Picaro.aiが強みとするアカウント運用力・広告運用力・分析基盤と、

US市場で磨かれてきたGigiのAIメディアマネージャーという思想を融合させることで、

Prime Video Ads時代にふさわしい、持続可能で説明可能な広告運用のスタンダードを日本市場に提示してまいります。

会社概要

株式会社Picaro.ai

https://www.picaro.co.jp/

グローバルのAmazonベンダー・セラーアカウント全体の運用を得意とし、

スポンサード広告運用、Amazon Marketing Cloud（AMC）を活用した高度な分析、

および自社開発の分析・可視化ツール「Picaro.ai」を提供するテクノロジーカンパニー。

Gigi

https://gigico.ai/

US市場を中心に、Prime Video Adsを含むAmazon DSP運用で実績を持つAIメディアマネージャー。 広告運用における分析・判断・最適化をAIが担う新しい運用モデルを提供。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Picaro.ai

広報担当：E-mail：picaro.ai.pr@picaro.co.jp