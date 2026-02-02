『ウルトラマンX』より、エックスをイメージした香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)円谷プロ

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、ウルトラマンエックスをイメージした香水を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」と、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年2月2日(月)より予約販売を開始します。

『ウルトラマンX』は、2015年7月14日から同年12月22日まで、『新ウルトラマン列伝』内で放送された作品です。

ニュージェネレーションウルトラマンTVシリーズの3作目にあたります。

＜STORY＞

太陽の異常な爆発「ウルトラ・フレア」が起こり、人形となって眠っていた怪獣が次々と目覚める事件が起きる。

それから15年後、特殊防衛部隊Xioの大空大地隊員は、ウルトラ・フレアで消えた両親の形見であるゴモラの人形を大切に、いつか元の姿で怪獣と共存できる日を夢見ていた。

ある日、大地が怪獣の襲来で危機に陥ったとき、彼が持つ携帯型デバイスに宇宙から光が降り注ぐ。

身体を失ったデータ生命体がデバイスに宿り、大地と一体化・ユナイトすることで、巨人の姿で活動できるようになったのだ。

未知の超人＝ウルトラマンエックスと名付けられた彼は、15年前のウルトラ・フレアにも関わっていた…。

ウルトラマンエックス オードパルファム

ウルトラマンエックスをイメージした香水です。

ベルガモットとペッパーが織りなすシャープなトップノートは、サイバーウルトラマンとしてのエックスをイメージしています。

ラベンダーが甘く広がり、力強さももたらすミドルノートは、出会ったウルトラヒーローや、怪獣たちの能力をアーマーとして駆使し、様々な力をクロスさせるエックスが思い浮かびます。

アンバーグリスが甘さを持ちつつ深みをもたらすラストノートは、大空大地との絶対に途切れない絆の様です。

香調：ユナイトフローラルノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、ペッパー

ミドルノート：ラベンダー、ソイルタンブレ

ラストノート：アンバー、パチョリ

【商品概要】

■ウルトラマンエックス オードパルファム

価格 :4,950円（税込）

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 : 日本

円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)

円谷プロダクション 公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)

フェアリーテイル株式会社 ウルトラマンエックス商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/x/(https://fairytail.jp/products/ultraman/x/)

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)

(C)円谷プロ

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/