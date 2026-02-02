『ウルトラマンX』より、エックスをイメージした香水が登場！
香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、ウルトラマンエックスをイメージした香水を発売します。
当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」と、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年2月2日(月)より予約販売を開始します。
『ウルトラマンX』は、2015年7月14日から同年12月22日まで、『新ウルトラマン列伝』内で放送された作品です。
ニュージェネレーションウルトラマンTVシリーズの3作目にあたります。
＜STORY＞
太陽の異常な爆発「ウルトラ・フレア」が起こり、人形となって眠っていた怪獣が次々と目覚める事件が起きる。
それから15年後、特殊防衛部隊Xioの大空大地隊員は、ウルトラ・フレアで消えた両親の形見であるゴモラの人形を大切に、いつか元の姿で怪獣と共存できる日を夢見ていた。
ある日、大地が怪獣の襲来で危機に陥ったとき、彼が持つ携帯型デバイスに宇宙から光が降り注ぐ。
身体を失ったデータ生命体がデバイスに宿り、大地と一体化・ユナイトすることで、巨人の姿で活動できるようになったのだ。
未知の超人＝ウルトラマンエックスと名付けられた彼は、15年前のウルトラ・フレアにも関わっていた…。
ウルトラマンエックス オードパルファム
ウルトラマンエックスをイメージした香水です。
ベルガモットとペッパーが織りなすシャープなトップノートは、サイバーウルトラマンとしてのエックスをイメージしています。
ラベンダーが甘く広がり、力強さももたらすミドルノートは、出会ったウルトラヒーローや、怪獣たちの能力をアーマーとして駆使し、様々な力をクロスさせるエックスが思い浮かびます。
アンバーグリスが甘さを持ちつつ深みをもたらすラストノートは、大空大地との絶対に途切れない絆の様です。
香調：ユナイトフローラルノート
＜香りイメージ＞
トップノート：ベルガモット、ペッパー
ミドルノート：ラベンダー、ソイルタンブレ
ラストノート：アンバー、パチョリ
【商品概要】
■ウルトラマンエックス オードパルファム
価格 :4,950円（税込）
容量 ：50ml
成分 ：エタノール、香料、水
原産国 : 日本
円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)
円谷プロダクション 公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)
フェアリーテイル株式会社 ウルトラマンエックス商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/x/(https://fairytail.jp/products/ultraman/x/)
フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)
【フェアリーテイル株式会社】
フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。
【会社概要】
社名：フェアリーテイル株式会社
代表取締役：熊谷勇希
所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル
コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/