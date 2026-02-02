「第25回農業まつり」で、JAおちいまばり×音楽×柔道×A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード～「A-GELギフトポイント（エージェルギフトポイント）＆A-GELギフトカード」で大成功！！～

株式会社ポイント機構

A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカードの導入事例（加盟店導入の生の声）

エステ店取材動画：https://youtu.be/EpXO57obs1Y?si=3w9ZcPovPTQ4ayqS

飲食店取材動画：https://youtu.be/Ezb8slf3Xb4?si=WAT_rcURhM5UboVh

株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷)は、２０２５年１１月の２９日と３０日の2日間に置いて、JAおちいまばり主催による「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」の導入テストを実施致しました。

今回、「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」を通して、「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」の紹介店及び加盟店によるJAおちいまばりでは、ケーキなどにて利用できるテスト導入をし、利用者から「ポイントを使用すればするほどに増える現象」に驚き、又、今回の主とは違った「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカードの加盟店」参入についての2社の新規加盟店希望者も急に現れたりして、大好評を頂けました。

この「A-GELギフトポイント」は、加盟店にて最大40％還元をお客様へ無料にて生活応援ポイントとして渡すことができ、「A-GELギフトカード」によってお客様が持っている「A-GELギフトポイント」を「どのくらい・何に対して・どういった形にて」を加盟店側にて決めてお客様に使用してもらう内容となり、それらが成功報酬型（１ポイント使用当たり0.3円税別）の手数料支払いで加盟店は済む内容となっており、それぞれの加盟店ごとによって、オリジナルのポイント＆クーポンの利用と活用が自由にできる内容です。

柔道ではアテネ五輪金メダリストの鈴木桂治監督（KJA）と株式会社ポイント機構の副会長の正木照夫先生（鉄人の正木照夫）による柔道教室にて大好評を頂けました。

音楽では「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」の代理店及び加盟店としての活動をしています梅崎俊春氏にて音楽構成教室やカラオケ大会を通しての歌によるアドバイスをしました。

梅崎俊春（HΛL→現在ハルニセン：代表取締役）は、約43年間の音楽活動を通して、1万曲以上の歌の作曲・編集・作詞などを作って提供をしており、その中で、レコード大賞にて3回受賞の経験や、多数のヒット曲を編み出されています。そんな、梅崎俊春氏による様々な歌を作った時のエピソード話の披露をしたり、そのエピソードの歌を梅崎章宏氏（ハルニセン：取締役）が実際に歌う披露をしたりして、更に今治のテーマソングにと思い新曲を制作して披露しましたが、大好評を頂けました。

今回、株式会社ポイント機構の総代理店：「株式会社Kトラスト（代表取締役：平川智子・平川和典、本社：愛知県名古屋市守山区）」の取りまとめにより、「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」を通して4つの同時イベント（JAおちいまばり・柔道・音楽・A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード）を大成功させることができました。

今回の「今治イメージソング」

新曲：風をつかまえて

https://youtu.be/ZsLaE_16mIw



前回の「白浜イメージソング」

前回の新曲：遙～空と海の交わる場所～

https://youtu.be/SCcI5F00dH8?si=k0tlQ9RlRkS15lwi



梅崎俊春氏（HΛL）を通してのエピソード話は、

今井美樹

歌：プライド

https://share.google/x7Zf2fT9FDvJRd7y3

エピソード：布袋さんと曲を作る事になって、出来上がった歌が今井美樹のプライド。最初は、布袋さんが歌う男性キーによって完成されたのだけど・・・。



浜崎あゆみ

歌：M（マリア）

https://youtu.be/03y-KyezDS4?si=rDFn37lDYb9V_n2G

エピソード：１２年間ほどに渡って、編曲などを担当してきたのだけど、マリアは、最初、歌を作るのが難しくて、曲として、制作が大変だったけど、苦労したかいあり、納得できる形になり、浜崎さんによって歌が売れた・・・。



キンキキッズ

歌：フラワー

https://youtu.be/fS9sgKTGTOk?si=5MXAgWC585y3UU1R

エピソード：この歌は、家の階段の昇り降りをしているときにひらめいた歌。最初、出来上がった時は、島唄みたいな曲を歌って欲しく作ったけど、今までないタイプの曲のため賛否両論あったけど、キンキキッズさんによって、発売3日でミリオンセラーになって、過去最高を塗り替えた途端に、何度も作り直した曲で、CMが先に決まっていた曲とても思い出深い曲！



近藤真彦

歌：心ざんばら

https://share.google/atzfy4NVbabuZqgyq

※2010年の第52回日本レコード大賞で最優秀歌唱賞を受賞。

エピソード：歌詞が先行に曲を作った歌。最初、歌詞名だけ提示された時は、驚いたのだけど、その歌詞名にあった歌を作るのに悩んだ歌・・・。近藤さんによって、日本レコード大賞最優秀歌唱賞となった。

株式会社ポイント機構公式サイト：事業内容 | 株式会社ポイント機構

ハルニセン公式サイト：https://hal2000.jp