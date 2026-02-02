DMMオンラインクリニックのED治療に関するアンケート（2025年12月）

株式会社マーサリー

本記事では、2025年12月に行った「DMMオンラインクリニックのED治療に関するアンケート」の調査結果をご紹介いたします。

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年12月12日～2025年12月17日

調査母集団：66人

アンケート回答者の詳細データ：記事内に記載

記事：DMMのED治療の解説記事はこちら(https://skillup-mt.jp/ed/1498/)

1 調査の目的

DMMオンラインクリニックでED治療を検討されている方向けに、本稿では、実際にDMMオンラインクリニックでED治療を受けた方から寄せられた生の声を交えて要点をまとめた。これからED治療を始めようと検討している方への判断材料として役立てていただくことを目的に作成している。

2 調査結果

2.1 年齢・性別

回答した66名の性別と年齢は以下の通りだった。

＜性別＞

＜性別＞

男性：100%

＜年齢＞

2.2 DMMオンラインクリニックのED治療（ED治療薬・早漏改善薬）を利用したことがありますか？

「過去に利用していた」と回答した人が56.1%で、「現在利用している」との回答の43.9%を上回った。

2.3 ED治療（ED治療薬・早漏改善薬）全体として、治療を始めたきっかけを教えてください

「勃起の維持が難しくなった」と回答した人が68.2%と約7割を占めた。続いて「性行為でうまくいかない経験があった」との回答が51.5%、「勃起の硬さが不安になった」との回答が48.5%という順となった。

2.4 DMMオンラインクリニックを知ったきっかけを教えてください

「Web検索（GoogleやYahoo!など）」と回答した人が77.3%で圧倒的に多く、次いで「口コミ・知人の紹介」（25.8%）、「SNS（X、Instagram、TikTokなど）」（22.7%）と続いた。

2.5 数あるEDクリニックの中で、DMMオンラインクリニックを選んだ理由を教えてください

「自宅からオンラインで受診できるから」と回答した人が71.2%と最も多く、次いで「DMMというブランド・知名度に安心感があったから」との回答が42.4%、「予約が取りやすい／24時間予約できるから」が33.3%と続いた。

2.6 DMMオンラインクリニックを利用する前に、他のEDクリニックを利用したことはありますか？

「いいえ」と回答した人が60.6%で最も多く、回答者の6割以上が、初めての利用でDMMオンラインクリニックを選んでいることがわかった。また、「はい」との回答の中では「対面クリニック」と「他社オンラインクリニック」との回答が共に15.2%、「対面・オンライン両方」との回答が9.1%となった。

2.7 他のEDクリニックと比較して、DMMオンラインクリニックの満足度はいかがですか？

「他のクリニックよりやや良い」と回答した人が57.7%と最も多く、次いで「他のクリニックよりかなり良い」との回答が30.8%、「他のクリニックと同じくらい」との回答が11.5%と続いた。また、「他のクリニックよりやや劣る」や「他のクリニックよりかなり劣る」と回答した人はいなかった。

2.8 診療予約のしやすさについて教えてください

「満足」と回答した人が53.0%で過半数となり最も多く、次に「とても満足」が31.8%、「普通」が13.6%という順となった。また、「不満」と回答した人は1.5%と僅かとなり、「とても不満」と回答した人はおらず、診療予約のしやすさについて満足している人が多いことがわかった。

2.9 実際のオンライン診療（ビデオ通話）の満足度を教えてください

実際のオンライン診療（ビデオ通話）の満足度について、選択肢からひとつ選んでもらった。

「満足」と回答した人が50.0%で最も多く、「とても満足」（27.3%）との回答と合わせると約8割の人が満足していることがわかった。反対に、「不満」や「とても不満」と回答した人はいなかった。

2.10 医師の説明や対応についてどう感じましたか？

「信頼できた」と回答した人が47.0%で約5割となり最も多く、「とても信頼できた」（27.3%）との回答と合わせるとこちらも約8割の人が医師の説明や対応について「信頼できた」と感じていることがわかった。反対に、「あまり信頼できなかった」、「信頼できなかった」と回答した人はいなかった。

2.11 診察時間の長さについて、どのように感じましたか？

「ちょうど良いと感じた」との回答が89.4%で圧倒的に多く、「短すぎると感じた」（10.6%）との回答数を大きく上回った。反対に、「長いと感じた」と回答した人はいなかった。

2.12 オンライン診療ならではの不便さを感じましたか？

「特に不便さは感じなかった」と回答した人が56.1％で約6割となり最も多かったが、不便だと思った理由として最も多かったのが「症状や状況を説明しづらかった」（16.7％）との回答だった。そのほか、「医師に十分相談できなかった」（15.2％）や「性の悩みを画面越しで話しにくかった」（12.1%）などの回答がみられた。

2.13 DMMオンラインクリニックで処方された（されている）治療薬を教えてください

「シルデナフィル系（バイアグラ系／ジェネリック含む）」と回答した人が65.2％で最も多く、次いで「タダラフィル系（シアリス系／ジェネリック含む）」との回答が31.8%と続き、この二つの回答が多くの割合を占めた。そのほか、「バルデナフィル系（レビトラ系／ジェネリック含む）」が13.6%、「早漏改善薬（ダポキセチン等）」が3.0%で続いた。

2.14 その中で「メインで使っている（使っていた）」薬を1つお選びください

「シルデナフィル系」と回答した人が66.7％で圧倒的に多く、次いで「タダラフィル系」との回答が21.2%、「バルデナフィル系」が12.1%と続いた。また、「早漏改善薬」と回答した人はいなかった。

2.15 服用（利用）頻度はどれくらいですか？

「週1回程度」と回答した人が37.9％で最も多く、次に「月2～3回程度」との回答が30.3%、「月1回程度」が13.6%という順となった。そのほか、「不定期（イベント時のみ等）」（10.6%）や「週2回以上」（7.6%）と回答した人も少数みられた。

2.16 治療で「改善したと感じる点」を教えてください

「勃起の維持が改善した」と回答した人が71.2％で最も多く、次いで「勃起の硬さ（強さ）が改善した」との回答が69.7%で続いた。そのほか、「効果の持続に満足している」と回答した人が40.9%、「自信・安心感が増えた」との回答が21.2%とという順となった。

2.17 勃起の強さ（硬さ）の印象はどれに近いですか？

「強いと感じた」と回答した人が53.0％で最も多く、次に「マイルド（自然）だと感じた」との回答が34.8％、「最も強いと感じた」との回答が10.6%となった。また、「あまり効果を感じない」との回答した人はほとんどいなかった。

2.18 効果を感じ始めるまでの時間はどれくらいでしたか？

「30分～1時間」と回答した人が39.4％で最も多く、「15～30分」との回答が34.8%と僅差で続いた。また、「1～3時間」（19.7%）や「15分未満」（6.1%）との回答もみられたが、「3時間以上」や「薬の効果を感じられなかった」と回答した人はいなかった。

2.19 効果の持続時間はどれくらいに感じましたか？

「3～5時間」との回答が共に48.5％で最も多く、次に「3時間未満」との回答が24.2％、「5～8時間」が18.2%となった。また、「8～24時間」や「24～36時間」など、8時間以上と回答した人は少数となり、多くの人が8時間以内と回答していることがわかった。

2.20 食事（特に脂っこい食事）の影響を感じましたか？

「あまり受けない」と回答した人が42.4%と回答者の約4割となり、次いで、「やや受けやすい」が21.2%、「受けにくい（ほぼ影響なし）」が19.7%と続いた。また、「食事と併用していない」と回答した人も1割程度みられた。

2.21 ED治療（ED治療薬・早漏改善薬）により、副作用を感じたことはありますか？

「まったくなかった」と回答した人が57.6％で最も多く、「軽い副作用があった」と回答した人が37.9％で続いた。また、「気になる副作用があった」との回答が4.5％と僅かとなり、「副作用により一時的に中断・中止した」と回答した人はいなかった。

2.22 どのような副作用がありましたか？

「顔のほてり・紅潮」との回答が60.7％で最も多く、「動悸・心拍数の増加」、「頭痛」との回答が共に32.1％となった。そのほか、「鼻づまり」や「めまい」、「胃もたれ・消化不良」などの回答も少数みられた。

2.23 DMMオンラインクリニックのED治療の料金設定について、どのように感じますか？

「妥当だと感じる」と回答した人が56.1%で過半数となり、次に「やや安いと感じる」との回答が25.8%で続いた。反対に、「やや高いと感じる」と回答した人は10.6%と少数で「高いと感じる」と回答した人はいなかった。

2.24 薬の配送料（1回あたり数百円程度）について、どのように感じますか？

「あまり気にならない」と回答した人が45.5%で最も多く、続いて「やや気になる」との回答が30.3%、「まったく気にならない」との回答が18.2%という順となった。また、「非常に気になる」と回答した人はいなかった。

2.25 薬の発送から到着までのスピードについて、どの程度満足していますか？

「やや満足」と回答した人が48.5%で最も多く、次に「満足」との回答が33.3%、となり、満足と感じている人が回答者全体の8割以上を占めた。反対に「やや不満」と回答した人は僅か3.0%で「不満」と回答した人はいなかった。

2.26 実際に利用したことがある支払い方法を教えてください

「クレジットカード」と回答した人が87.9%で圧倒的に多く、ほとんどの人がクレジットカードで支払いをしていることがわかった。そのほか「代引き」「PayPay」「DMMポイント」と回答した人はそれぞれ1割未満と僅かだった。

2.27 DMMオンラインクリニックのED治療について、「メリットだと感じた点」をすべてお選びください

「通院が不要である」と回答した人が45.5%で最も多く、続いて「24時間予約できる」との回答が51.5%、「薬が自宅に届く」との回答が43.9%という順となった。そのほか、「プライバシーに配慮されていると感じる（梱包・受診のしやすさ等）」（31.8%）や「料金が事前にわかりやすい」（27.3%）「総合的にコスパが良い」（25.8%）と回答した人も一定数みられた。

2.28 一方で、特に「デメリットだと感じた点」があれば一つお選びください

「特にデメリットは感じなかった」と回答した人が40.9%で最も多かったものの、デメリットだと感じた点として、「医師との対話時間が短いと感じた」との回答が16.7%で最も多く、次いで「対面診療に比べて安心感が少ない」との回答が13.6%「副作用が気になった」との回答が9.1%という順となった。そのほか、「配送料が負担に感じる」や「性の悩みを相談しづらかった」などの回答も僅かにみられた。

2.29 DMMオンラインクリニックのED治療に対する総合的な満足度を教えてください

「満足」と回答した人が65.2%で最も多く、次に「非常に満足」との回答が22.7%で、満足と感じている人が回答者全体の9割以上を占めた。反対に「不満」や「非常に不満」と回答した人はおらず、DMMオンラインクリニックのED治療に対する総合的な満足度は非常に高いことがわかった。

2.30 ED（または早漏）で悩んでいる友人や知人に、DMMオンラインクリニックを勧めたいと思いますか？

「勧めたい」と回答した人が59.1%で最も多く、次に「強く勧めたい」との回答が21.2%となり、DMMオンラインクリニックを「勧めたい」と感じている人は回答者全体の8割以上を占めた。反対に「あまり勧めたくない」や「全く勧めたくない」と回答した人はほとんどおらず、回答者の多くがED（または早漏）で悩んでいる友人や知人にDMMオンラインクリニックを「勧めたい」と感じていることがわかった。

2.31 DMMオンラインクリニックのED治療について、良かった点・改善してほしい点など、ご自由にお書きください（自由記述・任意）

＜30～34歳＞

■夜間も対応しているので、仕事が忙しい人でも手軽に利用できるのが良かった。

＜40～44歳＞

■PCで診察を受けて、薬も自宅で受け取れるため、移動時間や待ち時間が不要なところ

＜45～49歳＞

■もう少し副作用について詳しく説明してほしかったです。

＜35～39歳＞

■医師と対面で話をするのが苦手な内容だと私は感じているのでオンラインでの受診ができるのが良かった。 料金をもう少し安くしてもらえるともっと良いと思う。

＜45～49歳＞

■簡単にED薬を入手できるようになりありがたいと感じています。

＜45～49歳＞

■薬の種類が何種類かあって、一つの薬に効果が無い場合でもすぐに他の薬に変えてくれるのが良い点だと感じました。自分に効果がある薬を知ることができるのは後々のためにもありがたかったです。

＜35～39歳＞

■薬の発注が簡単であり、発送が早いのが良い。受け取りには使用がバレないよう配慮もあって良かった。

