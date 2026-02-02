クラウドコンサルティング株式会社、株式会社サイバーエージェント発のプロダンスチーム「CyberAgent Legit」とスポンサー契約を締結

クラウドコンサルティング株式会社

クラウドコンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岸仲篤史、以下：クラウドコンサルティング）は、株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：藤田晋）が結成したプロダンスチーム「CyberAgent Legit」とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

■スポンサー契約の背景

2020年に誕生した世界初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」は、ダンサーにとって、プロとして活動できる新たなキャリアの選択肢を生み出しました。

一方、当社は、2017年に日本で初めて、フリーランスSAPコンサルタントに特化した案件紹介プラットフォーム「SAPフリーランスジョブズ」を誕生させ、SAPコンサルタントにとって、プロ(=フリーランス)として活動できる新たなキャリアの選択肢を生み出しました。

SAPコンサルタントにも組織に所属する以外の活動方法を提供したという観点は、ダンス業界に起きている変化と本質的に共通しています。

CyberAgent Legit が掲げる「21世紀を代表するダンスチームになる」という志は、「時代を象徴する存在＝新たな名門」を創り上げようとする強い意志の表れで、当社のミッションである「新しい名門コンサルティング会社を創造し、世界を変える」とも通ずる考え方であり、分野は異なれど、本質的な価値を追求し続ける姿勢に強く共感しました。

また「Legit＝質の高い本物」を体現するチームの在り方は、当社が掲げるバリュー「高級店の接客をせよ」とも重なります。

加えて、弊社代表は学生時代にプロダンサーを目指していたが、活躍する場がなく、挫折した背景もあり、両者の志を重ね合わせ、共に「21世紀を代表する存在」を目指すパートナーとして、本スポンサーシップを締結するに至りました。



■CyberAgent Legit（サイバーエージェントレジット）について

『21世紀を代表するダンスチームになる』 「CyberAgent Legit」は、世界のダンスコンテスト・バトルで活躍するメンバーが集結。ストリートダンスのHIPHOP・POP・LOCK・BREAKING・CHOREOGRAPHYなど様々なジャンルを得意とし、 チーム名「CyberAgent Legit」は「Legit=質の高い本物」のダンスを届けるという想いから命名。

リーグ屈指のチームワークで魅せるスキルフルなダンスは、多くのファンの支持を集め、「D.LEAGUE 24-25」では、REGULAR SEASON優勝およびCHAMPIONSHIP優勝を果たし、D.LEAGUE史上初の完全優勝を達成しています。

また、2024年1月に英国のオーディション番組「BRITAIN'S GOT TALENT SERIES 17」に出演し、ゴールデンブザーを獲得。

日本国内にとどまらず、海外にも挑戦の幅を広げています。

■クラウドコンサルティング株式会社について

クラウドコンサルティング株式会社は、フリーランスSAPコンサルタント向け案件紹介サービスを提供する企業です。自社運営の「SAPフリーランスジョブズ」を通じて、フリーランスが高単価・豊富な案件にアクセスできる環境を提供するとともに、企業には効率的な人材紹介を実現しています。専門性の高いSAP人材の育成支援も行い、クライアントとコンサルタント双方の価値最大化を目指しています。

クラウドコンサルティング株式会社

代表取締：岸仲 篤史

設立：2017年4月

所在地：東京都港区新橋2-5-2 堀ビル201号室

事業内容：フリーランスSAPコンサルに特化した案件紹介サイト「SAPフリーランスジョブズ」の運営

取引先：ほぼ全てのSAPプライムベンダー

加盟フリーランスSAPコンサルタント：900名超



【フリーランスSAPコンサル案件紹介サイト】

SAPフリーランスジョブズ：https://free-sap-consultant.com/

【SAP専門転職サイト】

SAPジョブチェンジ：https://jobchange.free-sap-consultant.com/

【公式YouTubeチャンネル】

フリーランスSAPコンサルchannel：https://www.youtube.com/@sapchannel4692