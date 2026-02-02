オーシャンブリッジ、健康企業宣言東京推進協議会『金の認定』を取得　～従業員とそのご家族を支える健康経営への取り組み～

株式会社オーシャンブリッジ

株式会社オーシャンブリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤 紀和、以下「オーシャンブリッジ」）は、このたび健康経営に関する取り組みが評価され、健康企業宣言東京推進協議会が認定する『金の認定』を取得しましたのでお知らせいたします。

当社は2021年11月に「健康企業宣言」を行い、「社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる働きやすい環境の整備」と、「社員およびそのご家族を含めた心身の健康づくりのサポート」を基本方針として、継続的かつ重点的に健康経営の推進に取り組んでまいりました。

認定取得の背景

当社は、従業員の健康を重要な経営課題の一つと位置づけ、心身の健康を支える各種取り組みを積極的に推進してまいりました。『金の認定』は、健康維持・増進への取り組みやメンタルヘルス対策、働きやすい職場環境の整備などにおいて、企業が健康経営に関する高い水準を満たしていることを示す指標です。

今回の『金の認定』取得は、当社が掲げる「社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる働きやすい環境の整備」ならびに「社員およびそのご家族を含めた心身の健康づくりのサポート」という基本方針に基づく継続的な取り組みが評価されたものと受け止めております。

主な取り組み

当社では、従業員の健康維持・増進を目的として、以下の施策を重点的に実施しております。

- 健康維持・増進・定期健康診断の受診率100％を維持・隔月でのウォーキングイベントの開催- メンタルヘルスへの取り組み・50人未満の事業場におけるストレスチェックおよび産業医の定期訪問の実施・メンタルヘルス研修の実施（2025年度セルフケア・ラインケア研修受講率100％）- ワークライフバランスの推進・労働時間の適正化 - 労働時間をタイムリーに把握し、長時間労働の予防を実施 - 深夜勤務は事前承認制を導入・有給休暇取得率向上など、働きやすい環境の整備 - 有給休暇取得実績：2024年度 74％、2023年度 77％ - 1時間単位で取得可能な時間有給休暇制度を導入

株式会社オーシャンブリッジにおけるこれらの取り組みは、社員が健康で安心して働ける環境を実現するとともに、より良いサービスをお客様に提供するための基盤となっています。今回の『金の認定』取得を契機に、従業員およびそのご家族の心身の健康づくりをさらに推進してまいります。

今後も当社は、社員の健康を最優先に考えた働きやすい職場環境の整備を継続し、全社員が力を発揮できる組織づくりを通じてお客様や社会により大きく貢献してまいります。

株式会社オーシャンブリッジについて

オーシャンブリッジは「つかえるITを、世界から。」をミッションとして、日本でまだ紹介されていない海外製ソフトウェアの発掘と、日本における事業開発・マーケティング・販売・技術サポートを行っています。先進的・効率的なマーケティング手法を取り入れ、パートナーシップを組んでいる50社超の国内大手ITベンダーを通じ、大手企業を中心とする15,600社の顧客に対して、幅広く事業を展開しています。

主な取扱い製品

- リモートコントロールツール「ISL Online」- 多要素認証ログイン管理ツール「UserLock」- ログ監査セキュリティツール「FileAudit」- データ圧縮ソフト「NXPowerLite」- Web画面共有ツール「Surfly」- 高速・多機能ビューア「Brava」- 授業・研修支援ツール「Mieroom」

会社概要

社名：株式会社オーシャンブリッジ

住所：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル7階

代表取締役社長：澤 紀和

URL：https://www.oceanbridge.jp/

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社オーシャンブリッジ 営業部

sales@oceanbridge.jp