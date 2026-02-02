2/18~20　シンクイノベーション(株)日本印刷技術協会【PAGE2026＠池袋サンシャインシティ】にシンクイノベーション(株)が出展決定！

シンクイノベーション株式会社

この度、弊社 シンクイノベーション株式会社は、

公益社団法人 日本印刷技術協会 主催

【PAGE2026＠池袋サンシャインシティ】に出展することが決定しました。

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、

グッズ業界の自動化への取り組みや３Dスキャナー事業について、当展示会でご紹介していきます。

今後、日本の労働人口の減少に伴い、人件費の高騰が避けられない問題になります。

その解決策として、弊社は今後自動化・省人化を推進しています。

5年後、10年後を見据えて、より生産性高く、効率的にグッズ製造をしていく所存です。

是非とも【PAGE2026＠池袋サンシャインシティ】にお越し頂き、自動化機械を直接ご覧ください！

また、自動機のオーダーメイド製作も可能ですので、ぜひ一度ご相談くださいませ。

展示内容

缶バッジ自動機

・自動化機械

缶バッジ製造自動機 /

産業用ロボット（EPSON または KUKA より2機種） / UVプリンター （MIMAKI または EPSONから1機種）

・ペット用スキャナー

・フィギュアサンプル

・UVグッズサンプル

＿

自動機の他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、

・どのようにプリンタを駆使するのか？

・どのようなグッズが制作できるのか？

・どのようなグッズが人気なのか？

・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。

・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。

・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。

・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々をご紹介していきます。

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

開催概要

-展示会日時-

2月18日（水）～20日（金）10:00～17:00

-展示ブース-

展示ホールB文化会館４F

２：スキャナー予定

９：自動機予定

-会場-

東京・池袋サンシャインシティ

〒170-8630 東京都豊島区東池袋３丁目１

各種路線案内

JR、私鉄、地下鉄の各池袋駅東口から徒歩10分

地下鉄有楽町線東池袋駅から徒歩3分

※公共交通機関をご利用下さい。

入場方法

page2026の入場には「Web事前登録」か「招待券」が必要です。

上記が無い場合は入場料1,000円が必要です。

■Webから来場者登録をする方

専用フォームに必要事項をご記入ください。登録完了メールをお届けいたします。

メール添付の登録証(2次元コード付)を必ず出力・ご持参のうえ、会場へお越しください。

登録証は文化会館Bホール(4F)もしくはDホール(2F)のエントランスにあるカードホルダーに四つ折りに入れて、直接展示会場内へお進みください。

お忘れになりますと、2F会場受付での再登録(名刺2枚必要)となりますのでご注意ください。

■招待券をお持ちの方

招待券は1枚につき1名様のみ有効です。複数名でご来場される場合は人数分の招待券が必要です。

受付に招待券＋名刺2枚をお渡しください。

※文化会館Bホール(4F)内のセミナー会場だけに入る場合でも、展示会来場登録(もしくは招待券)が必要です。

お手数ですがWeb来場者登録をお願いいたします。

■プレスの方

展示会、基調講演、セミナーの取材をされる方を対象にプレス登録を受け付けています。文化会館3Fのpage事務局にて登録受付をしています。

↓下記公式サイトリンク

https://page.jagat.or.jp/howToEntry.html(https://page.jagat.or.jp/howToEntry.html)

お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide