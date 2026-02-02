松平健さんがサンリオピューロランドに初登場！ハローキティたちと「マツケンサンバII」を特別に披露 館内を満喫した1日に密着レポート

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）では、2月1日（日）に松平健さんが初登場するスペシャルイベント「マツケンスペシャル」を開催いたしました。今回は、そんな1日限りの「マツケンスペシャル」当日の様子をお届けするとともに、松平健さんがピューロランドの様々なコンテンツを体験している様子を公開します。

この度、2025年12月26日（金）から2026年1月13日（火）までの期間で開催した、松平健さんともコラボレーションしたイベント「New Year Festival Viva 2026」を記念し、1日限定のスペシャルイベントとして、松平健さんがピューロランドに初登場しました。ピューロランドのメインパレード「The Quest of Wonders Parade」終了後に、ハローキティたちとともに老若男女問わず大人気な「マツケンサンバII」を披露。松平健さんご本人の登場に、会場は大きな歓声に包まれました。

また、松平健さんはピューロランドの人気アトラクションも体験されました。「サンリオキャラクターボートライド」では、ハローキティをはじめとしたサンリオキャラクターたちに囲まれながら、物語の舞台となるパーティ会場へ向かうボートの旅を満喫。続いて、「Kawaii × セレブリティ」な世界観が広がる「レディキティハウス」を訪れ、バラ庭園やドレスタワー、スイーツに囲まれたベッドルーム、茶室など、誰もが憧れる夢のような空間の中で、レディキティならではの“おもてなしの心”とライフスタイルを体感されました。アトラクションの最後にはレディキティとの記念撮影も体験し、ふれあいの時間を楽しまれました。

さらに、 3月16日(火)まで開催中のイベント「カラフルピューロランド」の期間限定メニューである「シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー」をはじめ、松平健さんとのコラボレーションメニュー「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」（※現在は販売終了）、そして2025年12月に迎えたピューロランド35周年を記念した期間限定メニュー「35thアニバーサリーケーキ」をお召し上がりいただきました。

松平健さんとのコラボレーションを通じて、新たな年の幕開けを華やかに彩ったピューロランド。今後も、ここでしか体験できないピューロランドらしいエンターテインメントをお届けしてまいります。

【イベントレポート】

■スペシャルイベント「マツケンスペシャル」

「The Quest of Wonders Parade」終了後、

松平健さんと一緒にマツケンサンバIIを踊る1日だけのスペシャルエンディング

2025年12月26日（金）から2026年1月13日（火）まで開催された、松平健さんともコラボレーションしたイベント「New Year Festival Viva 2026」を記念し、松平健さんご本人がピューロランドに初登場しました。

松平健さんは、昨年12月に新たに上演が開始されたピューロランド35周年記念パレード「The Quest of Wonders Parade」終了後に、1日限定のスペシャルエンディングとして登場。さらに、イベント期間中にハローキティ、ディアダニエル、ターフィーたちが披露していた「マツケンサンバII」を、松平健さんとのスペシャルコラボレーションとしてパフォーマンスしました。

会場には小さなお子さまを連れたご家族やお友達同士などの幅広い方々が、手を振ったりダンスで参加したりと盛り上がりを見せていました。フロートに乗った松平健さんを見送るシーンでは「健さーん！」と歓声があがり、終了後には「この特別な瞬間に立ち会えて感動した」といった喜びの声が寄せられました。

【松平健さんがサンリオピューロランドを体験した1日に密着！】

ハローキティから届いた招待状でパーティに出かけよう！

サンリオキャラクターボートライド

まず初めに松平健さんは、ピューロランドの人気アトラクション「サンリオキャラクターボートライド」を体験されました。ボートに乗り込み、ハローキティをはじめとしたサンリオキャラクターたちに囲まれながら、終始笑顔で楽しまれるご様子が印象的でした。物語の舞台となるパーティ会場へ向かう道中では、色とりどりの演出や、次々と登場するサンリオキャラクターたちとの出会いに目を輝かせながら、ピューロランドならではの世界観を存分に体感されていました。体験後、松平健さんは「（キャラクターたちを）たっぷり見ることができた。子供の頃にかえったような気持ちになり、とても楽しかったですね。記念写真も、キャラクターがいっぱいですね。大人でも楽しめるアトラクションでした」と、記念写真を見て微笑みながら感想を語り、終始わくわくした雰囲気で体験を振り返っていました。

レディキティハウスでは、ハローキティとのグリーティングも！

続いて松平健さんは、「Kawaii × セレブリティ」な世界観が楽しめる「レディキティハウス」を訪れ、ハローキティとのグリーティングを体験されました。バラ庭園やドレスタワー、スイーツに囲まれたベッドルーム、茶室など、誰もが憧れる夢のような空間が広がる館内では、セレブならではの“おもてなしの心”を大切にしたレディキティのライフスタイルを体感。細部まで作り込まれた空間を一つひとつ丁寧に見渡しながら、その世界観を楽しまれていました。アトラクションの最後にはハローキティとの記念撮影も行われ、和やかな雰囲気の中、ふれあいの時間を満喫されました。

定番のキャラクターカレーから、松平健さんとのコラボレーションメニュー、

35周年を記念した「Sanrio Puroland 35th Anniversary」オリジナルメニューも

さらに松平健さんは、ピューロランドならではのフードメニューも楽しまれました。3月16日(火)まで開催中のイベント「カラフルピューロランド」の期間限定メニューである「シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー」をはじめ、松平健さんとのコラボレーションメニュー「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」（※現在は販売終了）、そして2025年12月に迎えたピューロランド35周年を記念して期間限定で登場している「35thアニバーサリーケーキ」をお召し上がりいただきました。「シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー」について松平健さんは、「初めてこのカラフルなカレーを食べます。崩すのがもったいない、どんな味がするんだろう」とコメントしつつ実食。「色のイメージと全然違う、不思議な感じがしますが本当に”カレー”ですね。レモンバジルチキンも柔らかくておいしい。」とコメント。続いて、「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」や「35thアニバーサリーケーキ」を味わいながら、「これも食べるのがもったいない。上にのったハローキティのマシュマロもとっても可愛いですね。」と笑顔で感想を語られました。

松平健さんのピューロランド1日密着の様子は後日松平健さんの公式YouTubeで、一部オフショットはピューロランドの公式YouTubeチャンネルでも公開予定ですのでお楽しみに。

■松平健さん公式YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCIljccFeDpFj5SmabJrXEzw

■サンリオピューロランド公式YouTube：

http://www.youtube.com/@SANRIOPUROLANDCHANNEL

開催中のイベント詳細：「Sanrio Puroland 35th Anniversary」

【概要】

■開催期間： 2025年12月5日（金）～2026年12月31日（木）

■詳細ページ：https://www.puroland.jp/event-campaign/35th/

【実施内容】

・ハローキティやシナモロールたちと一緒に冒険に出発！

10年ぶりの新パレード「The Quest of Wonders Parade」

※2026年12月31日(木)以降も上演いたします

・パレードライトがパワーアップ！ワンダーリボンライトが新登場

・35周年を記念して、エントランスに新しい装飾が登場！

・キャラクターたちと一緒に当日まで盛り上げる、

SNS上でのカウントダウン企画が決定！

・35周年を記念した特別デザインのチケットが登場！

・リボンモチーフのオリジナルグッズ

・35周年を記念した、スペシャルケーキ

・ピューロランドの中を冒険しよう！ピューロアドベンチャラー

・“笑顔”を拡げる「秘宝の鏡のフォトスポット」

