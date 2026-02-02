BAPE(R)︎ × (C)SAINT Mxxxxxx 2026年春夏コレクションが登場

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R)︎以下、BAPE(R)︎）は、デザイナーの細川雄太氏とアーティストのCali DeWitt（カリ・デウィット）氏が手掛ける「(C)SAINT Mxxxxxx（セント マイケル）」とのコラボレートコレクションを発表します。

2026年春夏シーズンに向けた本コレクションでは、Tシャツ2型、半袖スウェット、ジップスウェット、メッシュキャップに加え、ペール缶スツール、ドアマット、トレイといったライフスタイルグッズまで、幅広いアイテムをラインアップします。

コラボレーションを象徴するのは、BAPE(R)のアイコンを起点に、(C)SAINT Mxxxxxxがインスピレーションを得て制作したグラフィック群です。“GENARAL HEAD”や猿のモチーフ、“STA”を想起させる要素を、(C)SAINT Mxxxxxx独自のフィルターを通して再解釈。BAPE(R)のブランドステートメント「Fearless Expression（恐れない自己表現）」と、初期アーカイブコレクションから着想を得たシルクスクリーンプリントなどと組み合わせることで、両者の世界観が交差するアイコニックな表現へと昇華しています。

Tシャツは、フロントに猿のスカル、バックに「SAINT SHALL ALWAYS LOVE APE」をプリントしたブラックと、フロントに(C)SAINT Mxxxxxxがアレンジした“GENERAL HEAD”と「FADE AWAY LOVE」をプリントしたネイビーの２型を展開。それぞれ象徴的なメッセージを大胆に配したデザインが特徴です。

半袖スウェットには、GENERAL HEADとSTAを象徴的なグラフィックに落とし込みました。丸みを帯びたハーフスリーブで、カラーはピンクを採用しています。

ジップカーディガンは、BAPE(R)︎のアーカイブに見られるノルディック柄のモチーフを、(C)SAINT Mxxxxxxデザイナーが描き起こしたデザイン。(C)SAINT Mxxxxxxならではのアプローチで展開します。

各アイテムのボディには、ダメージや色落ち、プリントの自然なヒビ割れといった、(C)SAINT Mxxxxxxらしい本格的なヴィンテージ加工を随所に採用。着古したかのようなリアルな表情が、グラフィックの存在感をより際立たせています。また、左袖口にはAPE HEADのピスネームをあしらい、本コレクションが特別なものであることをさりげなく示しています。

ペール缶スツールは、ABC CAMOをベースにした(C)SAINT Mxxxxxxオリジナルのカモ柄を採用しました。

ドアマットは、アーカイブのユニオンジャック柄のAPE HEADからインスピレーションを得てデザインされています。トレイは、グロー・イン・ザ・ダーク（蓄光）仕様。小物などを収納し、ディスプレイアイテムとしても活用できる仕上がりです。

さらに、本コレクションのビジュアルモデルには両ブランドと親交の深いアーティストJP THE WAVY氏を起用。BAPE STORE(R) 原宿店にて、フォトグラファーのRK氏が撮りおろしました。

両ブランドのこだわりが凝縮されたコレクションは、A BATHING APE(R)と(C)SAINT Mxxxxxxの正規取り扱い店舗、ならびにBAPE.COM WEB STOREにて、2026年2月7日 (土) に発売します。

SWEAT JACKETCOLOR: CHARCOAL\94,600- (税込)S.S.A.L.A TEECOLOR: BLACK\39,600- (税込)SAINT STA S/S CREWNECK SWEATSHIRTCOLOR: PINK\51,700- (税込)GENERAL TEECOLOR: NAVY\34,100- (税込)SAINT STA MESH CAPCOLOR: BLACK\20,900- (税込)SAINT STA MESH CAPCOLOR: RED\20,900- (税込)GLOW IN THE DARK TRAYCOLOR: GREEN\8,800- (税込)CAN STOOLCOLOR: GREEN\19,800- (税込)DOORMATCOLOR: BLACK, BLUE, ORANGE\16,500- (税込)

ABOUT「(C)SAINT Mxxxxxx（セント マイケル）」

2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド「READYMADE（レディメイド）」のデザイナー細川雄太と、ロサンゼルスを拠点にアーティスト兼デザイナーとして活動中のCali DeWitt（カリ・デウィット）が手掛ける新たなコンセプトのブランド。

リアルなヴィンテージを追及したモノづくりや、手作業によるペイント手法を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリにて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開をしている。

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/saint_mx6_official/

ABOUT 「RK」

グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。

フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、 ランニングクルー『AFE TOKYO』の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。 2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして 活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を 生み出した。

また、Instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約77万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆や KAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられ ている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rkrkrk/

