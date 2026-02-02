【2/17(火)南青山開催】「すごい人事」株式会社CrepeはなぜM&Aを選んだのか？「グループイン」までの決断に迫るトークセッション

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、株式会社Crepe代表取締役の赤田佳奈絵氏を招き、M&Aによる事業成長をテーマとしたトークイベントを開催いたします。

▼事業成長を目指すスタートアップ経営者の方は、以下のいずれかのリンクよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4805919

https://luma.com/00qlm151

※本イベントはスタートアップ支援を目的としているため、スタートアップ企業の方を優先させていただきます。

※審査制となります。

【イベント開催の背景と目的】

IPOに次ぐ出口戦略として定着しつつあるM&Aですが、経営者にとっては単なる「売却」ではなく、ビジョン実現のための重大な決断です。



本イベントでは、人事支援サービス「すごい人事」等を展開し、リピート率98%という顧客満足度を誇る株式会社Crepe代表取締役の赤田佳奈絵氏をお招きします。同社は2025年、AI採用DXソリューションを展開する上場企業、株式会社TalentXグループへの参画を決断しました。

順調な事業成長を続ける中で、なぜIPOや単独での成長ではなく「グループイン」という道を選んだのか。プロトスターのM&A事業責任者・池田瑠偉とのトークセッションを通じ、経営者の葛藤やパートナー選定の基準、統合後のPMIまで、教科書にはないリアルな体験談を語ります。

本企画では、以下の論点について紐解きます。

登壇者・スピーカー紹介

開催概要

- 「グループイン」の決断理由：単独成長と比較した際のメリットと、経営者が抱く葛藤- シナジーの見極め方： 「理念の共感」をどう評価し、パートナーを選定したか- PMI（統合プロセス）のリアル： プロフェッショナルサービス事業とSaaS企業、異なる業態の統合がどのような化学反応を生み出すのか- 株式会社Crepe 代表取締役 / 株式会社TalentX HRX室 室長赤田 佳奈絵 氏- プロトスター株式会社 スタートアップM&Aグループ 事業責任者池田 瑠偉

日時：2026年2月17日（火）18:00 - 20:00（17:40受付開始）

場所：POLA青山ビルディング （東京都港区南青山2-5-17）

参加費：無料

定員：30名 (※定員に達し次第、受付を締め切ります)

本イベントに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社

アライアンス事業部

enterprise@theprotostar.co

プロトスター株式会社では、ミッション実現に向けて共に挑戦する新たな仲間を募集しています。

▼ 採用情報はこちら

https://www.theprotostar.co/recruit

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員