株式会社SORICH

SORICHは本日、日栄商事がSalesforceのテクノロジーとSORICHのSalesforce開発の支援により営業活動の効率化を実現したことを発表しました。SORICHはSalesforceや外部の営業DXツールを活用し、日栄商事がSalesforceプラットフォームからより迅速な成果を得て、最大の価値を引き出す支援を行っています。





これまで日栄商事では、顧客への訪問や活動履歴が日報での記録だったため、本来アプローチすべき顧客に訪問できているのか可視化されておらず、活動報告の振り返りや分析が難しい状態でした。そこで、SORICHはSalesforceと基幹システム（OBiC）、SalesforceのAppExchangeであり訪問営業に特化した営業DXツール（UPWARD）を連携。訪問記録をSalesforceに記録して営業先の検討や評価につなげられるようにしたほか、Tableauを利用して蓄積した受注データと営業活動を組み合わせて売り上げ拡大のための分析も行えるようにしました。

Salesforce とSORICHの専門知識とイノベーションを活用することで、日栄商事は営業活動の効率化や戦略的な営業活動を実現しました。

SORICHのコメント

これまでシステム化されていなかった営業の活動記録を営業メンバーがスマホで行えるシステムを導入した他、分析ツールとしてTableauの導入も支援しました。まずは運用をサポートし、今後はSalesforceの活用部分の拡大を進めていきます。当社は今後も積極的に企業のDX化やIT活用を支援してまいります。

日栄商事のコメント

今回のシステムを導入したことで、日々の営業活動の効率化と売り上げ向上に繋げていきたいと考えています。

SORICHについて

株式会社SORICHは、SalesforceやAWS等のクラウド基盤を活用し、事業会社のデジタルプロダクト開発や企業のDXを支援するクラウドネイティブなテック集団です。これまで株式会社pring（現Google）が提供する送金アプリ「Pring（プリン）」等Fintech領域でのデジタルプロダクト開発やSalesforceを活用した企業のDX領域で多数の実績を持ちます。

日栄商事について

日栄商事株式会社は業務用食品卸専門商社。調味料全般や乾物、冷凍食品などを飲食店向けに販売しており、取り扱い品目は約1万点。自社で物流も手掛け、自社倉庫で在庫を保管し関東圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）の顧客に配送している。