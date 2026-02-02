軽くてスリムなシャワーホース「YUQOL（ユコル）」発売

株式会社タカギ

株式会社タカギ（本社：福岡県北九州市、代表取締役：高城いづみ、以下タカギ）は、快適なバスタイムをサポートするスリムシャワーホース「YUQOL（ユコル）」を2026年2月に発売します。

YUQOLは一般的なシャワーホースと比べ、ホース径が小さくなり、使用時の水を含んだ際の重さが当社従来品から約40％軽くなりました※1。取り回しがしやすく、長時間シャワーを使用する女性の方や、お子様やペットのシャンプーの洗い流し、介護シーンでの負担も軽くします。

タカギは45年以上にわたり散水用ホースを開発製造してきたノウハウを生かし、本製品の企画・開発を行いました。現代のバスルームに調和するカラーを採用し、ご自宅のバス空間やお好みに合わせられる「シルバー」「グレー」「ベージュ」の３カラーからお選びいただけます。

これからも人の暮らしに寄り添い、快適と潤いを与える製品づくりに努めてまいります。

製品特長

●取り回ししやすい、軽さ・細さ

満水時の重さを、従来品から約40％軽量化※1。ホース径が小さくなり、見た目も取り回しも軽やかに。※2

●節水・節約も※3

従来品から約10.7％の節水※2。節約にもつながります。

●自分らしい浴室に、3種の選べるカラー

「シルバー」「グレー」「ベージュ」3種のカラー展開。現代のバスルームにも調和するカラー展開で、バス空間やお好みに合わせてお選びいただけます。

●片手で便利、止水ボタン付きシャワー

専用のシャワーには止水ボタンがついており、手元でさっと水の出し止めができるため、お子さまやペットのシャワーの洗い流しなど、頻繁なオン・オフが必要な場面でも快適です。

※ホース単品商品（品番：JSH160SVSH、JSH160GYSH、JSH160BESH）には、シャワーは付属しません。

※1:従来品［樹脂ナットJSH001JWT、金属ナットJSH002SV］。[樹脂ナット]従来品：401g・YUQOL:226g、[金属ナット]従来品507g・YUQOL: 319g。

※2:従来品［樹脂ナットJSH001JWT、金属ナットJSH002SV］比。

※3:従来品［樹脂ナットJSH001JWT、金属ナットJSH002SV］比。動水圧0.1MPa時 従来品：10.6L/min YUQOL:9.4L/min。

製品情報

2026年2月より、全国のホームセンターや各種ECサイト等にて順次販売。

製品動画

●ホースのみ（シャワーヘッド付属なし）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41767/table/26_1_5aa7c5ae4a7ec17a83bb2ee7f3c24d0e.jpg?v=202602021121 ]左から「シルバー」「グレー」「ベージュ」●ホース＋シャワーヘッド[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41767/table/26_2_9fc0cc6ee8a872e25be8bf5cffc3d5c6.jpg?v=202602021121 ]左から「シルバー」「グレー」「ベージュ」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xw7OiF7ivis ]

【株式会社タカギ】

代表者 ： 代表取締役 高城 いづみ

所在地 ： 北九州市小倉南区堀越413

創 業 ： 1961（昭和36）年

資本金 ： 9千8百万円

従業員 ： 1,434人

事業内容： 家庭用園芸用品、家庭用浄水器、省エネ商品の開発、製造、販売・プラスチック射出成形加工・金型事業

URL ： https://www.takagi.co.jp/