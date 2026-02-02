【Zaifカード】国内No.1 ／ ビットコイン還元率最大1.2%に！

株式会社Ｚａｉｆ

株式会社Ｚａｉｆは、ビットコインが還元されるクレジットカード「Zaifカード」の還元率が、2026年2月1日（日）より暗号資産取引所Zaifでの利用に限り、従来の0.8%から1.2%相当に引き上げされたことをお知らせいたします。

これによりビットコインが還元される国内のクレジットカードの中でNo.1(※)還元率となります。

(※)2026年1月Zaif調べ(BTC直接還元型の国内カード(ポイント交換型は除く)を対象に調査)。Zaif以外でのご利用は0.8%相当。

そして今回の改定を記念してキャンペーンを開催いたします。

カードお申込みはこちら(https://zaif.jp/doc_zaifcard?utm_source=partner&utm_medium=pr&utm_campaign=rateup)から

「Zaifカード」ビットコイン還元率No.1記念キャンペーン

- キャンペーン期間- - 2026/2/1（日）～2/27（金）- 対象- - １.２.いずれかに該当する方- - - １. キャンペーン期間中に新規でZaifカードを作成する方- - - ２. すでにZaifカードを持っている方で、暗号資産取引所「Zaif」へのZaifカードによる入金、あるいはZaifコイン積立のZaifカード決済を1年以上していない方- 条件＆プレゼント- - キャンペーン期間中に初めてあるいは1年ぶりに、暗号資産取引所「Zaif」へのZaifカードによる6,000円以上の入金、またはZaifコイン積立のZaifカード決済を6,000円以上した方に、1,000円相当分のビットコインをプレゼント- 付与方法- - 2026年3月末（予定）までにお客様のZaifアカウントに配布

Zaifカードについて

クレジットカードを利用するだけでビットコインが還元される「Zaifカード」。

日本で唯一(※)、国内暗号資産取引所で決済可能。

Zaifへの入金、Zaifコイン積立での決済は還元率1.2%相当。（Zaif以外でのご利用は0.8％相当）

(※)2025年4月当社調べ

Zaifカードをお持ちでない方はこちら(https://zaif.jp/doc_zaifcard?utm_source=partner&utm_medium=pr&utm_campaign=rateup)。

Zaifカードをすでにお持ちでZaifへの入金をする方はログイン(https://zaif.jp/login?utm_source=partner&utm_medium=pr&utm_campaign=rateup)へ。

Zaifカードをすでにお持ちでコイン積立の設定をする方はZaifコイン積立(https://zaif.jp/doc_reserve?utm_source=partner&utm_medium=pr&utm_campaign=rateup)へ。



ぜひこの機会に、ビットコインが還元される「Zaifカード」を活用ください。

＜キャンペーンの注意事項＞

〇本キャンペーンの対象・条件に記載されている「1年以上」とは2025年2月1日以降にZaifカード決済をしていない方となります。

〇キャンペーン期間中にZaifへの入金完了、コイン積立の設定完了が条件となります。銀行営業時間によっては、入金が反映されるまで時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご入金ください。

〇キャンペーン期間中にコイン積立設定を完了した場合でも、翌月上旬の引落ができなかった場合はキャンペーン対象外となります。

〇コイン積立はZaifアプリまたはZaifサービスサイト上どちらでも設定いただけます。

〇キャッシュバック時にZaif口座を解約している場合は、本キャッシュバック対象外となります。

〇景品のビットコインは雑所得となります。お客様によっては確定申告が必要となる場合がございます。付与レートは、キャンペーン終了後から配布までの期間において、当社が定めた時点のレートとします。

〇不正な取引の検知、虚偽のデータでのお申し込み、その他当社が不正と判断した場合、本キャンペーン対象の資格を失います。

〇本キャンペーンの内容は、予告なく変更、または中止となる場合がございます。

〇暗号資産相場は他の金融商品などにくらべ高い変動率が特徴です。急激な価格変動が生じる可能性もございますので、暗号資産のお取引に際してはご注意ください。

〇暗号資産を利用する際は、「暗号資産を利用する際の注意点」を熟読のうえ、自己の責任を持って行っていただきますようお願いいたします。

《暗号資産を利用する際の注意点》

〇暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。

〇暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

〇暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

〇秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。

〇当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

〇暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

〇暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。

〇暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

〇暗号資産（かんたん売買）の価格は購入価格と売却価格に差があります。

その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約(https://zaif.jp/terms)」「契約締結前交付書面(https://zaif.jp/terms_risk)」をご確認ください。



お問い合わせはこちら(https://support.zaif.jp/hc/ja)

手数料についてはこちら(https://zaif.jp/fee)

商号：株式会社Ｚａｉｆ

登録番号：近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会