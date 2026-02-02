株式会社DDRがwakaiに社名変更　さらに資金調達実施のお知らせ

株式会社DDR株式会社DDRは株式会社wakaiへ社名変更

株式会社DDRは（／本社：東京都港区、代表取締役社長：的場令紋）は、2026年2月1日付で社名を 「株式会社wakai」(以下wakai)に変更するとともに、LAUNCHPAD FUND2号投資事業有限責任組合（無限責任組合員：LAUNCHPAD FUND2株式会社）を引受先とする資金調達を実施をお知らせいたします。

※調達金額は非開示となります

本資金調達により、wakaiは主力サービスであるスマホ調停サービス「wakai」のプロダクト強化および市場拡大を進めるとともに、wakaiの認知浸透ならびに拡大戦略を本格的に強化してまいります。

【社名変更と資金調達の背景】

「wakai」を“サービス名”から“社会インフラ”へ

wakaiはこれまで、スマホ調停サービス「wakai」を通じて、離婚・養育費・面会交流といった家族をめぐる紛争解決の新しい選択肢を提供してきました。

サービスの認知拡大とともに、「wakai」という名前そのものが、争わない解決・対話による合意形成を象徴する存在となりつつあることから、このたび社名を株式会社wakaiへの変更を決定。同時に、事業成長フェーズを次の段階へ進めるため、シード期スタートアップ支援に強みを持つLAUNCHPAD FUND2号を引受先とする資金調達を実施しました。

【資金調達の概要】

引受先： LAUNCHPAD FUND2号投資事業有限責任組合 （Headline Asia）

目的：

・スマホ調停「wakai」のプロダクト開発加速

・ユーザー獲得および事業スケール

・PR・ブランディング体制の強化

【Headline Asiaとの連携に関して】

LAUNCHPAD FUND2号は、アジアを代表する独立系ベンチャーキャピタル

Headline Asia（旧 Infinity Ventures）が創設・運営に深く関与するシード向けファンドシリーズです。

Headline Asiaは、freee、WealthNavi、17LIVEなど100社超のスタートアップを支援してきた実績を持ち、国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS（Infinity Ventures Summit）」の主催者としても知られています。

株式会社wakaiは本ラウンドを通じ、資金面に加え、メディア接点を強化するなどPR活動を含めた認知度の拡大に努め、事業連携機会の強化を見据えた成長支援を受けてまいります。

Headline Asia Principal : 島川 敏明氏【引受先コメント】 Headline Asia Principal : 島川敏明氏

wakaiは、これまで属人的・アナログに運用されてきた調停・紛争解決という領域に、テクノロジーで真正面から挑むスタートアップです。日本国内だけでも、民事調停やADRを含む紛争解決ニーズは年間数十万件規模にのぼり、法務・労務・家事・取引トラブルまで含めれば、数千億円規模の潜在市場が存在すると私たちは考えています。

wakaiが掲げる「誰もが使える調停インフラ」というビジョンは、こうした巨大で未整備な市場に対し、社会的意義とスケールの両立を実現しうる挑戦です。

私たちはその思想と覚悟に強く共感し、資金提供にとどまらず、PR・採用・ネットワークなどあらゆる面で成長を支援していきます。

株式会社wakai 代表取締役執行役員・ CEO 的場令紋【株式会社wakaiコメント】 代表取締役執行役員・ CEO 的場令紋

「LAUNCHPAD FUND2号およびHeadline Asiaとのパートナーシップは、wakaiにとりまして、きわめて戦略的な意味を持ちます。

特にHeadline Asiaが築いてきたスタートアップエコシステムと、IVSをはじめとするPR・発信力は、wakaiの社会実装とブランド構築を大きく前進させるものです。

調停という社会インフラをアップデートする挑戦を、より多くの方に届けていきたいと考えています。

《会社概要》

社名：株式会社wakai（旧：株式会社DDR）

代表者：代表取締役社長 的場 令紋

所在地：東京都港区虎ノ門

設立：2024年11月

事業内容：

スマホ調停プラットフォーム「wakai」の開発・提供／

裁判外紛争解決手続（ADR）関連事業／

PR・データ・マーケティング支援

URL：https://ddrwakai.co.jp/