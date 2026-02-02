【Earth Saver 活動報告】WWFジャパン特別講義：ヒマラヤのユキヒョウ保護活動に学ぶ、環境保全の取り組み

CLASS EARTH株式会社

■日時：2025年12月26日

■講師：WWFジャパン

自然保護室（コンサベーションコミュニケーション グループ長） 三間 淳吉様

マーケティング室（コーポレートパートナーシップ）西田 旋律様

2025年12月26日、Earth Saverのメンバーは、世界約100カ国で活動する環境保全団体WWFジャパンの方から、生きものや地球環境について学ぶ特別講義を受けました。

テーマは「生きもの、自然、そして地球のこと」。

教科書には載っていない、自然保護の裏側にある『人間の貧困』や『争い』という厳しい現実を知り、単なる学習を超えた衝撃を受けました。

1. 舞台は「富士山より高い場所」

今回のお話の舞台は、インド北部のラダック地方。標高3,500m～4,000mという、富士山よりも高い場所です。そこは空気が薄く、木も生えない岩だらけの世界ですが、絶滅危惧種の「ユキヒョウ」をはじめとする多様な動物たちが暮らしています。

2. 私たちが直面した「3つの衝撃」

講師の方は、「知って満足するのではなく、『やばい』と感じる心を大事にしてほしい」と教えてくれました。その言葉通り、そこには想像もしなかった厳しい現実がありました。

１. 一晩で40頭の羊が死ぬ事故

ユキヒョウが家畜小屋に入り込み、パニックになった羊たちが暴れて圧死し、一晩で40頭も死んでしまう事故が起きています。これは農家さんにとっては、お給料3ヶ月分が一瞬で消えてしまう大惨事です。そのため、ユキヒョウは「害獣」として憎まれ、殺されてしまうことがあります。

２. 動物の住処に「大砲」がある

ユキヒョウが暮らす美しい山の中に、戦争のための「大砲」が置かれています。

ここは国境紛争が続く地域であり、「平和でないと、動物も守れない」という現実に、私たちは言葉を失いました。

３. 私たちの水・ウイルスとの関係

ヒマラヤの問題は、遠い国の話ではありません。アジアの水源であるヒマラヤの氷河が溶ければ、巡り巡って私たちの水不足にもつながります。また、自然破壊によって人間が奥地に入り込むことは、野生動物の中にいた未知のウイルス（新型コロナなど）を人間の世界に招く原因にもなっています。

3. 多角的に「守る」4つの解決策

「かわいそう」で終わらせないために、WWFは現地で、そして世界レベルで、多角的な活動を行っています。

【防ぐ】柵（さく）を作る

家畜小屋に天井まである頑丈な柵を作ります12。これがあれば、ユキヒョウが入ってくるのを物理的に防げるため、羊もユキヒョウも両方守ることができます。

【支える】暮らしと産業

実は「貧しさ」が自然破壊の原因になっています。貧しいと、お金を得るために無理に家畜を増やし、野生動物の餌となる草がなくなってしまうからです。そのため、地元の産業を支援し、家畜だけに頼らなくても生きていける仕組みを作っています。

【伝える】観光客へのルール作り

現地を訪れる観光客によるゴミ問題などを防ぐため、ガイドブックを作って「ここの自然はこうなっている」と正しく伝える活動も行っています。

【変える】温暖化を止める交渉

ヒマラヤの氷が溶けている原因は、地球温暖化です。これは現地だけでは解決できません。そのためWWFは、国連の会議に参加したり、企業や政府に働きかけたりして、社会のルールを変える活動もしています。

4. ワークショップ：スズメを描いてみよう

講義の最後には、「頭の中のスズメを描く」ワークショップを行いました。毎日見ているはずのスズメですが、いざ描いてみると、目の位置や模様が思い出せません。

講師の方が見せてくれたヒマラヤのスズメ（イエスズメの仲間）は、日本のスズメと違い、オスとメスで模様が違いました。「よく観察すること」、そして「違い」を知ることが、自然を守る第一歩だと学びました。

■ 講師からのメッセージ

「答えが出なくてもいい。考え続けることがすごく大事です」

「社会の仕組みが変われば、環境問題は解決できます。皆さんがその大人を動かしてください」

今回の講義で受け取ったバトンを、次は私たちが街頭募金という形でつないでいきます。

貴重なお話を聞かせてくださったWWFジャパンの皆様、ありがとうございました。

【次回予告】オンライン勉強会のお知らせ

次回のEarth Saverオンライン勉強会では、今回のWWF特別講義での学びを「自分たちの行動」に変えるための話し合いを行います。

「前回の講義に参加できなかったけれど、活動には参加したい！」という方も大歓迎です。

当日は、講義で学んだ「ヒマラヤの厳しい現実」や「私たちにできる解決策」のポイントを共有してから話し合いますので、安心してご参加ください。

講義で知った事実を、街頭募金でどのように伝えれば、大人たちの心を動かし、寄付につなげることができるのか。 寄付活動をするための具体的な伝え方やアクションについて、みんなで作戦会議を行います。

Chief Earth SaverのKaedeと一緒に参加してね！

・ 日時：2025年2月 15日 (日)⋅午前10:00～11:00

・ テーマ：「学びをアクションへ：寄付活動に向けた具体的な作戦会議」

・ 場所：オンライン（Google meetを使用）

・ 参加方法：以下申込フォームよりご応募ください。

https://forms.gle/jH7bnW2puMEsspeK6

～Kaede メッセージ～

Chief Earth SaverのKaedeです。 先日の講義で聞いたヒマラヤの生きものたちの現実を知ってショックでした。でも、三間さんは言いました。「知って満足しないで」と。 私たちが大人を動かす番です。どうすればこの衝撃をみんなに伝えられるか、次の勉強会で一緒に作戦を立てましょう。待ってます！

絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』

作／高岸遥

英文／高岸楓

絵／ロマン・トマ

監修／WWFジャパン

【出版社】株式会社フレーベル館

【定 価】1,760円（税込）

【発売日】2024年9月7日（絶滅危惧種の日）

アニメ『地球のラテール』

生物多様性に着目した絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』を原作とした教育アニメです。

生物多様性をテーマに、絶滅危惧種や自然とのつながりを物語とともに学べるシリーズアニメです。



公式サイト： https://latair.jp

Instagram： https://www.instagram.com/latair_earth_saver/

Twitter： https://x.com/latair_earth/

TikTok： https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair

YouTube： https://www.youtube.com/@earth-saver-latair





【CLASS EARTH株式会社 会社概要】

2023年1月6日設立

〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5

代表取締役 高岸遥

事業内容 ブランド事業、アート事業、コンサルティング事業

https://class-earth.com/

Instagram：https://www.instagram.com/class_earth/

X：https://x.com/class_earth

- About Us -

CLASS EARTH は、生物多様性をテーマに、Nature Positive 教育 × 物語 × アート × エンターテインメント を統合するクリエイティブカンパニーです。

“正しい知識がなければ、正しいアクションは生まれない” という理念を軸に、物語・体験・表現・実践を通じて、自然への理解と行動を育む機会を創出しています。

- Our Brand -

■ Earth Saverプロジェクト・地球のラテール

https://latair.jp

Instagram： https://www.instagram.com/latair_earth_saver/

Twitter： https://x.com/latair_earth/

TikTok： https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair

YouTube： https://www.youtube.com/@earth-saver-latair

■ 里地里山の保全に繋がる「絶滅危惧茶」

https://class-earth.com/endangered-tea/

■ 盆栽アート「Kengo Bonsai Gallery」

https://kengo-bonsai.com/