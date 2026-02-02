商談解析クラウド ailead、「ITreview Grid Award 2026 Winter」で2部門同時に最高位「Leader」を受賞

株式会社ailead

株式会社ailead（本社：東京都港区、代表取締役：杉山大幹）が提供する商談解析クラウド「ailead （エーアイリード）」は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、「セールスイネーブルメントツール部門」で14期連続、「SFAツール（営業支援システム）部門」でも12期連続で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。

さらに本アワードでは、SFAツール（営業支援システム）部門において顧客満足度No.1（※1）を獲得しており、長期にわたる継続評価に加え、ユーザー満足度の高さもあわせて評価されました。

（※1）ITreviewカテゴリーレポート 「SFAツール（営業支援システム）」（2026 Winter）

◼「ITreview Grid Award」 について

「ITreview Grid Award」とは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果を2026 Winterとして発表します。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

◼「ITreview Grid Award 2026 Winter」の受賞について

本受賞では、コミュニケーションデータをAIが自動で解析し、成果に直結する要素を「可視化」するとともに、具体的な改善ポイントを提示することで、営業活動や人材育成を継続的に「最適化」できる点が高く評価されました。属人化しがちな営業活動や採用面接、社内の面談や1on1をデータドリブンに標準化・高度化し、現場の実践力向上とマネジメントによる育成の質を同時に高められる点が、多くの導入企業から支持を集めています。

2025年12月には新機能 「AI Insight」を実装しました。商談・面談の会話内容をAIが評価し、「スコア」「スコア根拠」「会話の背景」を自動で可視化するものです。これにより、管理職はレビュー工数を大幅に軽減しつつ、案件ごとの優先順位付けや深掘り不足の特定、次回確認事項の明確化まで行えるため、営業判断や売上予測の精度向上に直結するとご評価いただいています。

aileadは、こうした AIによる実務的価値の提供とプロダクト改善姿勢 を通じて、導入企業の成長を支援し続けるツールとして評価され、セールスイネーブルメントツール部門で14期連続の「Leader」受賞に至りました。

aileadは、今後もユーザーの声を起点にプロダクトの進化を続けながら、営業・人事の現場における人材育成と生産性向上の両立を支援するツールとして、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

＜aileadの受賞カテゴリ-＞

セールスイネーブルメントツール：https://www.itreview.jp/categories/sales-enablement

SFAツール(営業支援システム)：https://www.itreview.jp/categories/sfa

◼導入企業様からの口コミ

※その他、ailead （エーアイリード） のレビューページはこちら(https://www.itreview.jp/products/ailead/reviews)からご覧いただけます

＜ITreview カテゴリーレポート＞

ITreviewに集まる、実際のユーザーによるB2Bツールやソフトウェアへの「5点満点」の評価スコアは、機能、使いやすさ、導入・管理のしやすさ、サポート、価格の6項目で評価され、高評価の製品は「ITreview Grid Award」として表彰されます。

aileadは、本アワードで、「SFAツール（営業支援システム）部門」No.1を獲得しました。

＜ITreview Grid 比較表＞

ITreviewでは「満足度」を縦軸、「認知度」を横軸にとった四象限のマップ「ITreview Grid」を提供しています。このマップにより、製品が市場でどのような立ち位置にあるかを可視化します。

セールスイネーブルメント部門

■商談・面談解析クラウド ailead（エーアイリード）について

SFAツール（営業支援システム）部門

商談・面談データ解析クラウド ailead（エーアイリード）は、“営業・人事部長の右腕”として、業務効率化と人材育成を通じた生産性向上を支援するツールです。

AIエージェントが「コミュニケーションデータ」を自動で収集・解析・可視化することで、営業領域ではスキルの底上げやメンバーの成長を後押しし、セールスイネーブルメント領域で顧客満足度No.1（※1）を獲得。人事・HR領域では、面談や1on1の可視化、フィードバックの質向上を通じて、採用・育成の精度を高めるデータドリブンな環境を実現します。

属人化の解消や業務の最適化を通じ、限られた人材で高い成果を生み出す組織づくりをサポート。人手不足や働き方の非効率といった社会課題の解決に貢献しています。

■株式会社aileadについて

aileadは、“世界中の人々の役に立つ事業を創り続ける”というミッションのもと、AI（人工知能）及びML（機械学習）を活用し、生産性を飛躍的に向上させるグローバル事業を創ることを目指しています。

会社名：株式会社ailead

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル5階

代表取締役社長：杉山大幹

コーポレートサイト：https://aileadinc.com/