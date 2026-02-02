シューワ株式会社と2026-2027シーズンのオフィシャルプラチナパートナーを締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。 この度、Osaka City SCは、シューワ株式会社様と2026-2027シーズンのオフィシャルプラチナパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

シューワ株式会社様コメント

この度、Osaka City SC様と2026-2027シーズンのオフィシャルプラチナパートナー契約を締結できましたことを、心より光栄に存じます。

シューワ株式会社は、灯油の巡回販売事業を原点に、エネルギー・生活支援・BCP・人材・環境分野へと事業を広げながら、一貫して

「地域に根ざし、人々の暮らしを支える企業であり続けること」

「ありがとうの言葉を世界一集める企業」を目指して歩んでまいりました。

私たちは、日常を当たり前に守ること、そして非常時には地域を支える“最後の砦”であることこそが、自らの役割であると考えております。

Osaka City SC様が掲げる「サッカーを通じて大阪を盛り上げ、人や地域のつながりを創り出す」という想い、そして「史上最速でのJリーグ昇格」という高い目標に挑み続ける姿勢は、まさに当社が大切にしてきた価値観と深く重なるものです。

強い想いを持つ人が集い、地域とともに挑戦を続ける。

その積み重ねが人を育て、街を育て、未来を創る。

Osaka City SC様は、スポーツチームの枠を超え、大阪の可能性を体現する存在であると感じております。

本パートナーシップは、単なるスポンサー活動ではなく、同じ大阪をホームとする者同士が、未来に向けて共に挑戦する「共創のスタート」であると考えております。

シューワ株式会社は、Osaka City SC様とともに歩み、地域に夢と誇りを生み出し、次世代に胸を張って語れる大阪の未来づくりに全力で取り組んでまいります。

【シューワ株式会社様 会社概要】

企業名：シューワ株式会社

所在地：大阪府堺市中区陶器北244-5

TEL：072-236-8846

事業内容：

・灯油巡回販売事業・ガソリン販売事業・「富士山の天然水」の宅配事業

・業務用エアコンクリーニング事業・家庭用エアコンクリーニング事業

・ハウスクリーニング事業・新型コロナ空間除菌事業・太陽光パネル洗浄事業

・人材紹介事業・BCP事業（災害時燃料供給契約など）・法人向け格安レンタカー事業

公式サイト：https://www.shu-wa.jp/

Osaka City SC 代表・山地泰平より

この度、シューワ株式会社様とパートナー契約を締結することができ大変光栄に存じます。

シューワ株式会社様は、灯油巡回販売事業を基軸に多角的に事業を展開されておりますが、そのすべてが「地元に密着し、お客様の生活に根ざしたサービスを提供することでお客様の笑顔に貢献する」ことを目指されております。

そして、その姿勢は、「サッカーを通じて大阪を盛り上げ、人や地域の繋がりを創り出していきたい」と考えている私たちの想いと深く重なります。

同じ想いを持つ企業様にサポートいただけることは、今後の挑戦に向けて大きな力になると感じております。

この協働を通じて、ホームである大阪をさらに活性化できるよう、ともに歩んでまいります。

Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/