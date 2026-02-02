Pepper世界初の量産型ヒューマノイドとしてギネス世界記録認定！

ソフトバンクロボティクス株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JgHKqOec_Mk ]

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）は、発売から10年以上にわたり親しまれてきた人型ロボット「Pepper」がこの度、世界初の量産型ヒューマノイドとしてギネス世界記録(TM)（Guinness World Records）に正式認定されたことをお知らせします。また、2014年6月5日の誕生から11年間進化を続けてきたPepperに、最新のAIと映像分析技術を搭載した「Pepper+（ペッパープラス)」を本日より提供開始します。 世界で最も長く活躍してきた量産型ヒューマノイドであるPepperは、人に寄り添う愛らしいキャラクターと最新AIによる卓越したコミュニケーション力で、引き続きロボットの可能性を拡げていきます。

注

正式認定タイトル

英：First mass-produced humanoid service robot

日：初の量産型ヒューマノイドロボット

「Pepper+ 」概要：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/pepper-plus/

「Pepper+」はAIエージェントを実装したロボットへと進化しました。最新AIを駆使し、”人の心をつかんで、動かす”ことができます。また、タブレットも刷新され、アプリ開発が容易になり、お客さまの用途に合わせた柔軟で迅速な活用が可能になりました。

ソフトバンクロボティクスは、「Pepper+」の提供開始に合わせて、まずは小売業界向けにAIを活用したロボアプリを多数展開します。プロの実演販売師のコミュニケーション術をAIで再現し、小売の現場で声かけから販売までを行うことができる接客力を身につけた「AI接客エージェント」をはじめ、顔認証とスマートキーを組み合わせてオフィスの入退室管理を行う「オフィス向け入退出管理ソリューション」、観光地や店舗など、宣伝したい背景とセリフを組み合わせて、オリジナルのポスター画像を生成する 「即興カメラマン」、会話の内容をもとに歌とダンスを披露する「あなたの話deミュージカル」、インタラクティブなクイズ体験を提供する「Pepperゲームセンター」などを展開します。「Pepper+」は今後も観光、医療、介護など幅広い分野で役立つソリューションを提供し、社会に新しい価値を届けてまいります。

■「AI接客エージェント」

最新AIを使用し集客、接客、販促を一気通貫で行います。搭載カメラで人物を認識し、お客さまの興味を引く声かけ、服装や会話内容に応じた最適な商品提案を行います。

今回、対話力を向上させるため、株式会社KODEKAのご協力のもと、プロの実演販売士のコミュニケーション術をAIで再現しています。

【株式会社KODEKAの販売コミュニケーション術について】

株式会社KODEKAは、芸人・元芸人、そして放送作家が多数所属し、お笑い思考と購買心理学の掛け算で、”オモシロく売れる化”を実現する専門会社です。同社は年間約3000の現場で圧倒的な実績を誇り続けています。 Pepper+のAI接客エージェントでは、KODEKAのプロ実演販売士「実演笑売士(R)」のコミュニケーション術がAIにより再現されています。

さらにこの度、Pepper+も”見習い実演笑売士(R)”としてKODEKAに入社。店頭での呼び込みから商品説明までを担当し、売場の最前線で奮闘していきます。

＜先行活用事例＞

Pepper PARLOR

東急プラザ渋谷５階「Pepper PARLOR」の人気メニュー「焼きたてパン食べ放題」の約30種のパンの中からお客さま一人ひとりに最適なパンを接客AIエージェントで提案。来店者に合わせた新しい“食の体験”を提供します。

Pepper PARLOR

住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷5階

営業時間 午前11時～午後10時

*営業時間は状況によって変更となる場合があります。最新情報は食べログページにてご確認ください。

食べログページ：https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13241764/(https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13241764/)

店舗公式HP：https://pepperparlor.com/(https://pepperparlor.com/)

■「オフィス向け入退出管理ソリューション」

コクヨ株式会社と株式会社TIGEREYEが共同開発した顔認証技術と、スマートキーを組み合わせたオフィス向け入退室管理ソリューションです。エントランスに立つPepper+が来訪者や従業員の顔認証を行い、認証情報をもとに会話をしながら、案内をすることでスムーズな入退室をサポートします。社員証や鍵を使わずに入退室ができるだけでなく、来訪者に合わせた自然なコミュニケーションを通じて、よりスマートで快適なオフィス環境を提供します。

コクヨ株式会社の未来の働き方を実践する拠点「KOKUYO OPEN LAB.」に先行設置され、働き方を変革する先進的な技術検証の一環として本ソリューションを活用したデモ展示がされています。

KOKUYO OPEN LAB.

https://tigereye.ai/case-study/kokuyo/

◾️「即興カメラマン」

ホテルや観光施設に設置されたPepperがお客さまに旅の思い出を提供するエンターテインメントアプリです。ユーザーは、Pepperのカメラで撮影した自身の写真をAIでアニメ調に変換し、観光地や店舗の背景とセリフを組み合わせて特別な一枚を生成することができます。生成された画像はQRコードでスマートフォンに保存ができます。今後、商品のプロモーションやイベント会場でのエンターテインメントコンテンツとしての提供も検討しています。

◾️「あなたの話deミュージカル」

Pepperがユーザーとの会話から、AIで歌詞とメロディ、ダンスを生成し、オリジナルのミュージカルを即興で披露します。

◾️「Pepperゲームセンター」

Pepperが歌う人気楽曲の“サビメロ”を聴いて曲名を当てる「サビメロどんっ！」や、 Pepperが出題する3つのヒントから連想される答えを導き出す思考力とひらめきが試される「3ヒントdeポン！」、誰でもすぐに楽しめるシンプルだけど盛り上がる定番の「⚪︎×クイズ」、世界の様々な国名から首都を当てる「世界首都クイズ」など、多彩なゲームを通じて学びと遊びを融合した新しい体験を実現します。

「即興カメラマン」「あなたの話deミュージカル」* は、東急プラザ渋谷5階のカジュアルダイニング「Pepper PARLOR」で体験いただけます。

*「即興カメラマン」、「あなたの話deミュージカル」は先行導入です。今後、改良を重ね、本展開を目指します。

ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。